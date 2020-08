Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajoella vietetään vuoden päästä yhdenvertaisuuden juhlaa, kun Beach Pride kirjaimellisesti rantautuu Kalajoelle. Päivä huipentuu iltatapahtumaan, Pelkkää lovee -festeihin. Tapahtuman näyttämönä toimii Jukupark, joka ei ole koskaan aiemmin ollut iltakäytössä.

Pride on myös totuttu näkemään kaupunkijuhlana ja kulkueena, mutta nyt tapahtuma tuodaan maaseudulle, ja mikä olisi hienompaa kuin järjestää Pride biitsillä, toinen idean äideistä, Katariina Penttilä, toteaa.

– Muualla maailmassa on jo olemassa Beach Pride -tapahtumia, hän jatkaa.

Kun Penttilä ja Satu Rovanperä saivat idean tapahtumakokonaisuudesta, he keräsivät järjestäjätiimin ympärilleen. Kalajoelta kotoisin oleva, nykyään Oulussa Rovanperän tavoin asuva Penttilä tiesi heti, kenen kalajokisen puoleen kääntyä – nuoruudenystävänsä Tiia Priuskan. Priuska vakuutti yrittäjäkaksikon Kalajoki-tuntemuksellaan, verkostoillaan ja osaamisellaan ravintola- ja tapahtumapuolelta. Neuvonantajaksi löytyi toinen Qstock-festarin perustajista, Pekka Aarikallio. Hän puolestaan vinkkasi oululaisesta markkinointiosaaja Maiju Niemestä, joka pyydettiin mukaan joukkoon.

Naisnelikko on puuhannut tapahtumaa Aarikallion avustuksella jo viime vuoden marraskuusta lähtien ja tammikuussa syntyi uusi yhteinen yritys, HB Events. Kuten muillekin tapahtumantuottajille kävi keväällä, myös HB Events joutui siirtämään tapahtumaansa. Alunperin Beach Pride ja Pelkkää lovee -festit oli tarkoitus järjestää viikon päästä. Kun raskas siirtämispäätös tehtiin maaliskuussa, ajatuksena oli heti, että jotain pitää kuitenkin järjestää. Ensi viikon lauantaina järjestetään Pelkkää lovee -etkot Dyynissä. Ilta alkaa vip-tilaisuudella ja sen jälkeen ovet aukeavat kaikille.

– Haluamme luoda ihmisille mahdollisuuden verkostoitua ja tutustua toisiinsa jo nyt. Kutsuttujen joukossa on sekä oululaisia että kalajokisia yhteistyökumppaneita ja ystäviä. Heitä, jotka ovat olleet mukana mahdollistamassa ja tukemassa tulevia tapahtumia, Penttilä mainitsee.

Rovanperä lupaa, että etkoiltakin saa nuuskittua ensi vuoden tunnelmaa.

Elämyksellisyys koristeluineen on yksi niistä jutuista, mitä Pelkkää lovee -festeillä halutaan tarjota. Jukupark valikoitui lokaatioksi juuri sen erityisyyden takia.

– Alueesta on tarkoitus somistaa vau-ympäristö, Priuska sanoo.

Paikka on toisaalta haastava, koska siellä ei ole koskaan ennen järjestetty ilta-aikaan mitään, eikä siellä ei ole esimerkiksi minkäänlaista valaistusta. Toisaalta se antaa mahdollisuuden luoda sinne jotain uutta ja erilaista. Tälle vuodelle ajatuksissa oli tuoda vesipuistoon esimerkiksi UV-valotaidetta, mitä nähdään nyt pienemmässä mittakaavassa Dyynissä.

Tapahtumassa on muutenkin luvassa runsaasti visuaalisia elämyksiä, kuten monien eri taiteenalojen esityksiä.

– Tulee sinne toki myös oikea lava ja artisteja, Rovanperä mainitsee.

Tälle vuodelle kaikki oli jo sovittu valmiiksi, mutta ensi vuodelle kaikki joudutaan kasaamaan uudestaan, joten ohjelmisto on vielä mysteeri.

Se on varmaa, että päivä tulee alkamaan Beach Pride Kalajoki -tapahtumalla. Ympäri Hiekkasärkkejä tullaan järjestämään erilaisia pienempiä, koko perheen ilmaistapahtumia.

– Tavoitteena on, että teema näkyy ympäri Hiekkasärkkejä. Yrittäjiä on lähtenyt tähän hyvin mukaan, Penttilä kiittelee.

Järjestäjät ovat hyvillään siitä, miten hyvin tapahtuma on otettu vastaan niin yrittäjien kuin kaupungin eri tahojen puolella.

Päivän teemana onkin yhdenvertaisuuden juhla. Tarkoituksena on, että kaikki juhlisivat yhdessä, oli sitten vähemmistön edustaja tai ei.

– Lähtökohtanamme on kaventaa kuilua enemmistön ja vähemmistön välillä, Penttilä sanoo.

Myös Jukuparkin toimitusjohtaja Stephan Christiansson oli myönteinen tapahtuman järjestämisestä Jukuparkissa.

– Tämähän on täysin käyttämätöntä voimavaraa heille. Tämä menee kiinni elokuussa, kun koulut alkavat ja elokuussa on kuitenkin vielä hyviä kelejä ja ihania pimeitä iltoja, Priuska toteaa.

Jukuparkissa on paljon infraa valmiina – esimerkiksi aidat, vessat ja lipunmyyntiluukut. Se on vielä epäselvää, onko jatkoilla mahdollisuus uida vesialtaissa, vai täytetäänkö altaat vaahdolla vaahtobileiden merkeissä.

Karnevaalihenkeä on ainakin luvassa koko päiväksi.

– Me haluamme tuoda tänne nimenomaan sitä Euroopan fiilistä, sitä karnevaalia, sitä että se on koko Kalajoki juhlii, Penttilä luonnehtii.

– Helsinki Pridellä on 100 000 kävijää tänä päivänä. Jos siitä saa edes murto-osan tänne, niin kyllä sillä voi äkkiä saada hyvän karnevaalin aikaiseksi, Priuska huomauttaa.

Ja koska Jukuparkin alueelle rakennetaan valaistukset ja dekoraatiot tuota päivää varten, niitä halutaan hyödyntää myös jatkossa. Siitä kumpusi ajatus järjestää Jukuparkissa Wonder park venetsialaisviikonloppuna yhteistyössä Kalajoen kaupungin kanssa.

– Venetsialaiset on täällä niin kärkitapahtuma, jota ei ole hyödynnetty kunnolla. Kuinka paljon tänne tulee porukkaa ihan vain ilotulitusten perässä, niin kuinka siistiä olisi, että täällä olisi muutakin ihmeteltävää, Priuska toteaa.

Tällä kertaa vuorossa on kaiken kansan karnevaalit – päivällä perhetapahtuma ja illalla oma tapahtuma aikuisille.

– Jukuparkista on tarkoitus tehdä sellainen ihmemaa, Priuska kuvailee.

Näiden kaikkien kolmen tapahtuman tarkoituksena on paitsi tukea tärkeää teemaa ihmisten yhdenvertaisuudesta ja tuoda elämyksiä niin perheille kuin aikuisille, myös nostattaa ihmisten tietoisuutta Kalajoesta. Niemi, Penttilä ja Rovanperä tietävät oululaisina, että niinkin lähellä kuin Oulussa ollaan enemmän ja vähemmän pihalla siitä, mitä Kalajoella on tarjottavana.

– Haemme tapahtumille valtakunnallista näkyvyyttä, Penttilä tiivistää.

Sitä on varmasti tarjolla, sillä tavoitteena on olla osa Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nostaa tapahtuma samalla kansainvälisestikin tunnetuksi. Vähemmistöjen huomioiminen on yksi niistä kriteereistä, joita Euroopan kulttuuripääkaupungin on täytettävä. Beach Pride ja Pelkkää lovee -festit ovat vastaus siihen.

– Kalajokihan on tämmöinen rakkauden pääkaupunki, Penttilä runoilee.

– Suomen rakkauden pääkaupunki, Rovanperä täydentää.

– Monesti kun ihmisille puhuu Kalajoesta, niin kyllähän heille tulee mieleen Kalajoen juhannus, kohtaamiset, ihastumiset, rakastumiset. Tämähän sopii enemmän kuin hyvin tänne. Kalajokihan on pelkkää lovee, Penttilä tunnelmoi.

– Täällä moni tulee käymään ja sitten vain jää, Rovanperä huomauttaa.

– Ja ne jotka lähtee, niin haikailee takaisin, Kata naurahtaa.

– Se on kyllä totta, minäkin lukeudun siihen porukkaan, Niemi jatkaa.