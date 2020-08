Pastori Luhtasela virallisestikin Kalajoelta Järvenpäähän

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Oulu

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli teki pappisvirkoja koskevia päätöksiä.

Kalajoen seurakunnan pastori Aino Luhtasela irtisanoutui virastaan 13. heinäkuuta alkaen, josta on ollut virkavapaalla tammikuusta lähtien.

Hän on siirtynyt Espoon hiippakunnan papistoon. Luhtasela on toiminut kevättalvesta saakka Järvenpään seurakunnan pastorina. Ylivieskalaislähtöinen pastori on aikaisemmin työskennellyt Kalajokilaakson eri seurakunnissa. Aino Luhtasela vihittiin papiksi vuonna 2015.

Aino Luhtaselan lapsuudenperheessä on kolme pappia, sillä pastoreita ovat myös isä Kalle Luhtasela, joka työskentelee Ylivieskan lukion rehtorina sekä veli Olli Luhtasela, joka on Pyhäjoen seurakunnan seurakuntapastori.

Pastori Niko-Pekka Ovaskainen on saanut tuomiokapitulin viranhoitomääräyksen Kalajoen seurakuntapastorin virkaan vuoden 2021 loppuun saakka.

Pastori Eeva-Kaisa Laakko on nimetty Ylivieskan seurakunnan kappalaisen virkaan toistaiseksi syyskuun alusta alkaen. Pastori Riikka Talvitie tekee toistaiseksi Ylivieskan seurakunnan 60-prosenttista virkaa niin ikään syyskuun alusta.