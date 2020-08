THL suosittaa kasvomaskin käyttöä tungoksessa myös Pohjois-Pohjanmaalla

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittaa kasvomaskin tietyissä tilanteissa toisten suojaamiseksi niiden sairaanhoitopiirien alueilla, joissa koronatartuntoja on todettu kahden viimeisen viikon aikana. Näin maskisuositus koskee myös Pohjois-Pohjanmaata.

Suositus ei koske työyhteisöjä. Niiden kohdalla asiantuntijalaitoksena toimii Työterveyslaitos.

Alueelliset tartuntatautiviranomaiset voivat antaa alueellaan omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin.

THL suosittaa maskin käyttöä joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja on vaikeaa välttää. Tai mikäli on matkalla koronavirustestiin tai odottaa testin tulosta ja on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. Myös mikäli palaa riskialueelta Suomeen ja siirtyy maahantulopaikasta, kuten lentokentältä, karanteeniin. Maskia suositellaan, jos on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Kasvomaskia voi käyttää edelleen myös muissa tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta.

– Koronaviruksen leviämisen riski kasvaa nyt kun arki alkaa ja ihmiset alkavat liikkua enemmän. Nyt on lisäksi selvää, että tartuntariski on erityisen suuri tungoksessa. Kasvomaskit ovat yksi keino lisää ehkäistä epidemian kiihtymistä, sanoo THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta.

Kasvomaski on yksi keino ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä. Ensisijaisen tärkeää on edelleen noudattaa 1-2 metrin turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua.

Oireisena tulee välttää sosiaalisia kontakteja ja hakeutua välittömästi koronatestiin.

