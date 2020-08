Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan nuorisotalon Sputnikiin heinäkuun kolmantena viikonloppuna tehtyä murtoa ei ole saatu selvitettyä. Varkaat veivät "Spukesta" tuolloin Playstation 3 ja Playstation 4 -pelikonsolit sekä Sony-merkkisen Dolby Surround 5.1 -vahvistimen.

Myöhemmin huomattiin, että murrossa ovat kadonneet myös kahden langattoman mikrofonin vastaanottimet, mutta mikrofoneja ei oltu viety. Asiasta on ilmoitettu poliisille.

Nuorisotalo on saanut kesän aikana lahjoituksena vahvistimen ja Playstation 3 -konsolin Antti Sorvojalta, joka työskentelee nuorten parissa psykiatrisena sairaanhoitajana Ylivieskan kouluilla.

– Nyt saadaan kuva näkyviin ja ääni kuuluviin, mutta meillä ei ole pleikka nelosta, joten peleikkapelejä ei pääse vielä pelaamaan, nuorisopalvelujohtaja Elisa Männistö sanoo.

Nuorisotalolle ollaan hankkimassa myös valvontakamerat. Ne ovat tulossa heti seuraavassa hankintaerässä eli piakkoin.

Ylivieskan nuorisotalo Sputnikiin ei ole murtauduttu koskaan aikaisemmin.

Ensimmäiset avoimet oven Sputnikissa pidetään ensi viikonloppuna lähes puolen vuoden tauon jälkeen. Ovet ovat auki iltaseitsemästä eteenpäin.

– Avoimet ovet on suunnattu alaikäisille nuorille, joista seiskat ovat käytännössä nuorimmat. Talo on päihteetön ja siellä ovat tarjolla nuorisotalon normaalit aktiviteetit, kuten pelejä ja tarjottavaa. Paikalla on nyt myös Wauto, Elisa Männistö kertoo.