Suomessa 41 uutta koronatartuntaa päivässä – Luku hyppäsi edellisestä päivityksestä, Kalajokilaakson tilanne ennallaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen torstaina päivitetyn koronakartan mukaan varmistettuja tautitapauksia on nyt Suomessa 7 683. Uusia tuli vuorokaudessa 41, kun edellisvuorokauden vastaava määrä oli 19.

Kalajokilaakson koronatilanteessa ei ole muutoksia THL:n kartalla, johon on koottu sellaiset kunnat, joissa on vähintään viisi laboratoriovarmistettua koronatapausta. Lähialueen kunnista viimeisimpänä koronakartalle on noussut viidellä tartunnalla Raahe. Raahen Seudun tietojen mukaan kaupungin viimeisin koronatartunta on todennäköisesti peräisin Balkanilta.

Arkipäivisin päivittyvän kartan luvuissa ovat mukana Nivalan 11 ja Reisjärven 12 tapausta. Nivalan viimeisimmät tapaukset ovat reilun kuukauden takaa. Tautiin liittyvien kuolemien määrä oli keskiviikkona 333. Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostavan älypuhelinsovellus Koronavilkun on tarkoitus tulla yleiseen käyttöön syyskuun alusta. Tällöin kuka tahansa voi ladata sen puhelimeensa sovelluskaupasta maksutta.

Koronavilkun avulla ihmiset voivat itse osallistua viruksen leviämisen estämiseen sekä suojella omaa ja läheistensä terveyttä. Tartuntaketjujen katkaisua tehostavan sovelluksen avulla altistuneet – myös ne, joita sairastuneet eivät tunne – pystytään tavoittamaan nopeammin ja kattavammin. Sovelluksen käyttäjä voi sen avulla saada tiedon mahdollisesta altistumisestaan koronavirukselle sekä tietoa siitä, miten hänen tulisi toimia.

Lisäksi sovelluksen käyttäjä voi anonyymisti ilmoittaa omasta tartunnastaan muille ja siten auttaa tartuntaketjujen katkaisemisessa.