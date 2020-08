"Ikää oli kuusi vuotta ja reppu painoi paljon" – Kalajokilaakson lukijat muistelivat eka luokan ensimmäistä kaiken mullistavaa koulupäivää

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Alakoulun eka luokan ensimmäinen koulupäivä mullistaa lapsen maailmaa, ja se on ensimmäinen pikkuruinen askel kohti itsenäistymistä turvallisesta kotiympäristöstä.

Nostalginen Otavan julkaisema Lasten oma aapinen. Tekijöinä Urho Somerkivi, Hellin Tynell, Inkeri Airola ja kuvitus Usko Laukkanen. Pirjo Kunelius

Päivä on monella tapaa mieliinpainuva. Tämän havaitsimme, kun pyysimme lukijoitamme KalaJaskan Facebook-sivulla kertomaan, mitä he muistavat ensimmäisestä koulupäivästään. Lapsen havainnot voivat olla hyvinkin yksityiskohtaisia.

Tässäpä otteita koulumuistoista:

Airi Vihelä Kalajoelta ja otsatukka suorassa.

Airi Vihelä kertoo: "Muistan, että otsatukka piti olla suora, käyttäytyä esimerkillisesti ja syödä reippaasti; osoitin sen syömällä mannapuuroa kuusi kupillista, niitä emalisia koirankuppejahan ne oli siihen aikaan. Riski minusta tulikin, vaan sainkohan tarpeeksi omega-3 ja muuta tärkeää. Mukavia muistoja Aune Vakkurin opettamilta eka luokilta.

Aija Rothsten (o.s. Lindberg): "Eka luokka alkoi 1964 Raudaskylän Isokosken kansakoulussa. Eniten ihmetystä herätti kaksi samannäköstä tyttöä, joilla oli samanlaiset mekot päällä, tummanpunasella pohjalla valkosia palloja. Tytöt olivat kaksoset, Riitta ja Rauni."

Martti Kivioja: "Koulunkäynti alkoi 1.9.1956 Rahkolan koulussa, koska Kiviojan koulua vasta rakennettiin kotimme vieressä. Haikolan Haikola Tyyne oli ensimmäinen ope ja kouluun käveltiin Kiviojantietä pitkin. Välillä ylitettiin Oulun ja Iisalmen radat ylikäytävän kautta tosi varovasti. Ikää oli 6 vuotta ja reppu painoi paljon."

Kirsi Nurkkala Kiviojan koululta vuosimallin 1979 ekaluokkalainen.

Kirsi Nurkkala: "Menin eka luokalle vuonna -79 Kiviojan ala-asteelle Ylivieskassa. Tyyne Haikola oli opettajan nimi. Nousimme seisomaan, kun opettaja tuli luokkaan. Ruoka haettiin keittolasta luokkiin jossa syötiin, pulpetilla oli vohvelikankaasta tehty ja itse koristeltu ruokaliina. Joskus tunneilla opettaja näytti rainoja, niitä oli ennen diakuvia. Jännittävää oli kun koululla kävi lähetystyöntekijä kertomassa työstään Afrikassa."

Silja Visuri: "Muistan hyvin tunnelman, kun 1.9.1955 menin Alavieskan kansakouluun ns. vanhalle puolelle, opettajaksi tuli juuri valmistunut Kyllikki Brax. Hän pyysi minua piirtämään taululle kakkosen, mutta kun tein sen painokakkosena, sai Raasakan Ritva piirtää viereen kaunokakkosen. Minun koulutie tuoksui sysimiilulta, kun Tikka-Jukka poltti miilua joka syksy pajansa tarpeisiin. En muista, millainen reppu minulla oli, mutta maitopullo ja leivät vastakkain ratisevassa voipaperissa. Aapinen oli rakas. Lieneekö enää tallessa?"

Oili Kangasniemi: "Aloitin koulutaipaleen elokuussa 1973 Vihannin kirkonkylän kansakoulussa. Opettaja oli Anna-Liisa Jakkula, hän oli opettanut myös isosiskoani. Minua kiusattiin punaisten hiusteni takia. Kenelläkään muulla ei koko koulussa ollut sen värisiä hiuksia. Tokaluokalle meninkin sitten peruskouluun."

Jouko Liikanen seikkaili koululuokkaa etsien Reisjärvellä. Picasa

Jouko Liikanen: "Aloitin koulutaipaleeni Reisjärven Leppälahden kylän Uutelan talon isossa tuvassa maanantaina 2.9.1957. Varsinainen "alakoulu"-rakennus oli vielä remontoitavana, mikä selvisi minulle ja samanikäiselle naapurin Tanjalle, kun yritimme turhaan sinne sisälle. Olihan ovella iso lappu, missä väistötiloista kerrottiin, mutta kun emme vielä kumpikaan osanneet lukea, niin hätähän siinä meinasi tulla. Joku uudemman "yläkoulun" isommista keski- ja yläluokkalaisista tuli sanomaan, että menkää Uutelaan, siellä on tiitisten paikka. No, myöhässähän me sitten kävelimme n. 300 m päässä olevaan isoon taloon, ja arastellen menimme sisään huoneeseen, mistä kuului naisen puhetta. Opettajamme Mirjam Ruisla ilahtui mattimyöhästen näkemisestä, eikä suinkaan moittinut, lempeä ihminen kun oli. Koska olin kookkain pojista, opettaja ohjasi minut takimmaiseen, korkeimpaan pulpettiin Muhosen Keijon vierustoveriksi. Keijon kanssa istuimmekin sitten parina koko kansakoulun ajan, kuusi vuotta."

Anne Kolehmainen: "Menin kouluun vuonna 1969 Ylivieskan keskustan kansakouluun nykyiseen Päivärinnan kouluun minulla oli punainen laukku jossa oli ripa ja kantohihna. Luokkani oli 1A luokka ja opettajani oli Eeva Pajula. Pulpetissani vieruskaverinani istui Jantusen Anne. Äitini toi minut kouluun, seisoimme vähän aikaa pihalla ennenkuin menimme sisälle luokkaan. Luokkahuone oli vastapäätä opettajainhuonetta ja juhlasalin vieressä. Ei hirveästi jännittänyt ja olin aika reipas."

Pirjo Kaartinen puristi kynää, ettei se putoaisi lattianrakoon.

Pirjo Huhtelin o.s. Kaartinen: "Menin kouluun v.1958 opettaja oli Eila Jormakka ja koulu Niemelänkylä. Muistan, kun opettaja jakoi kynät ja kehoittikin, että ei saa pudottaa kynää, kun lattialautojen välissä on isot raot ja kynät katoavat sinne. Sitten jää ilman kynää, jokaiselle on varattu vain yksi kynä."

Lasten oma aapinen kuvastaa 1950-luvun kasvatusperiaatteita ja roolimalleja. Pirjo Kunelius

