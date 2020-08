Kalajokilaakson koronakartta vielä rauhallinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keskiviikkona päivitettyyn koronakartan mukaan varmistettuja tautitapauksien määrä lisääntyi vuorokauden sisällä 19 uudella. Kaikkiaan varmistettuja koronatartuntoja Suomessa on kirjattu nyt 7 642.

Kalajokilaakson koronatilanteessa ei ole muutoksia THL:n kartalla, johon on koottu sellaiset kunnat, joissa on vähintään viisi laboratoriovarmistettua koronatapausta. Viimeisimmän kahden viikon aikana koronakartalle on noussut viidellä tartunnalla Raahe. Arkipäivisin päivittyvän kartan luvuissa ovat mukana Nivalan 11 ja Reisjärven 12 tapausta.

Valtakunnallisesti uusien tartuntojen määrä on selvästi noussut heinäkuun alun lukuihin verrattuna. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on muistuttanut ihmisiä hygienian ja turvavälien merkityksestä.

Koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostavan älypuhelinsovellus Koronavilkun on tarkoitus tulla yleiseen käyttöön syyskuun alusta. Tällöin kuka tahansa voi ladata sen puhelimeensa sovelluskaupasta maksutta.

Koronavilkun avulla ihmiset voivat itse osallistua viruksen leviämisen estämiseen sekä suojella omaa ja läheistensä terveyttä. Tartuntaketjujen katkaisua tehostavan sovelluksen avulla altistuneet – myös ne, joita sairastuneet eivät tunne – pystytään tavoittamaan nopeammin ja kattavammin. Sovelluksen käyttäjä voi sen avulla saada tiedon mahdollisesta altistumisestaan koronavirukselle sekä tietoa siitä, miten hänen tulisi toimia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lisäksi sovelluksen käyttäjä voi anonyymisti ilmoittaa omasta tartunnastaan muille ja siten auttaa tartuntaketjujen katkaisemisessa. Sovelluksen käyttäjä, joka on saanut ilmoituksen mahdollisesta altistumisesta, voi pyytää yhteydenottoa terveydenhuollolta tai ottaa itse yhteyttä terveydenhuoltoon.

Koronavilkun käyttö on vapaaehtoista, mutta siitä saadaan sitä enemmän apua, mitä useampi sen lataa.

Koronavilkun koekäyttö on parhaillaan meneillään Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja Helsingin kaupungin koekäyttäjillä.

Sovelluksen toteuttaja on Solita. Kehittämistyöhön osallistuvat THL:n lisäksi, STM, Kela ja SoteDigi Oy.