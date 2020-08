Ismo Kunelius kirjoittaa Päätoimittajalta-palstalla siitä, miten koulu toi riskipyöräilijät liikenteeseen: Muita ihmisiä on mahdotonta huomioida, jos polkee pyörällä ja tuijottaa kännykkää

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Tiistaina Ylivieskassa pyyhälsi kouluun 2 200 esi- ja peruskoululaista. Koulut alkoivat kesäloman jälkeen lähiopetuksena ja se näkyy jälleen monella tavalla tienpäällä.

Vilkkaimmillaan koulumatkaliikenne on aamuisin, kun lapset ja nuoret aloittelevat päiväänsä kutakuinkin samaan aikaan. Kevyen liikenteen väylillä meno on vauhdikasta ja osin myös sekavaa, kun pyörärivistöt rullaavat usein koko väylän levyisinä kohti kouluja.

Ennen koulujen alkua saimme lukijoilta juttuvinkkiä koululaisten pyöräilykäyttäytymisestä. Vaaratilanteita väistämättä syntyy, kun kyse on väistämisestä kevyen liikenteen väylällä. Kun pyörätiellä liikkuu samoilla kellonlyömillä satoja polkijoita, mahtuu joukkoon aina myös niitä, joilla homma ei sujahda aivan sääntöjen puitteissa.

Ei tarvitse tehdä syvällisempää empiiristä tutkimusta huomatakseen, että moni nuori pyöräilijä on riski liikenteessä. Yksi yleinen tilanne on se, että pyöräilijä pyyhkäisee autotien yli vauhdilla vilkaisematta sivuilleen. Liekö sitten syynä niskan jäykkyys vai luja luotto siihen, että eivät ne autoilijat päälle aja?

Tätä ongelmatilannetta helpottavat nykyään Ylivieskan keskustassa liikennevalot, mutta yhä koulujen kulmilla kannattaa olla tarkkana. Itsesuojeluvaisto ei edelleenkään kuulu kaikkien pyöränkäyttäjien ykkösprioriteetteihin.

Saattaa vaikuttaa ikävältä tekstiltä, mutta kyllä siitä totuuden siementä löytyy. Tässäkään tapauksessa ei kannata yleistää. Valtaosa koululaisista osaa varmasti ottaa muutkin tienkäyttäjät huomioon, mutta isosta porukasta pistävät valitettavasti silmään juuri ne, jotka ovat vaaraksi muille – ja ennen kaikkea itselleen.

Uskoisin, että liikennesääntöjä on opetettu koulussa ja tietyt perusasiat ovat kaikkien tiedossa. Siltikin kaikkien tielläliikkujien on syytä varautua koululaispyöräilijöihin, sillä siinä ryhmässä piilee riski. Se on aina olemassa, opetettiinpa koulussa tai kirjoitettiinpa mediassa mitä hyvänsä.

Omakohtaisena esimerkkinä voin kertoa joutuneeni väistämään kolarin välttämiseksi nuorta pyöräilijää liikkuessani sekä jalan että autolla. Syynä on ollut se, että muita ihmisiä on mahdotonta huomioida, jos polkee pyörällä ja tuijottaa liikenteen sijaan kännykkää.

Parhaassa tapauksessa ohjaaminenkin jäi tuurin varaan, kun kaveri ajeli tien yli puhelintaan näpytellen ja energiajuoma toisessa kädessä. Hyvä, ettei vielä keulinut.

Ismo Kunelius

