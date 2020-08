Räiskyvää keskustelua aiheuttanut Urakkanevan tuulivoimapuisto esitellään tänään yleisötilaisuudessa – Uusi muutettu kaava on nyt nähtävillä ja odottaa ylivieskalaisten palautetta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan Urakkanevan tuulivoimapuisto on nyt valmisteluvaiheessa ja siitä on laadittu uusi kaavaluonnos. Aineistosta ja kaavaluonnoksesta järjestetään yleisötilaisuus tänä keskiviikkona. Tilaisuus järjestetään etänä Internetin välityksellä. Lisäksi torstaina hanketoimija pitää vastaanottoa Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikassa, jossa myös kaava-aineisto on silloin nähtävillä.

Kaupunkilaiset ja muut osalliset voivat esittää aineistosta ja kaavaluonnoksesta mielipiteensä tämän kuun loppuun mennessä. Saatu palaute käsitellään koosteeksi ja siihen annetaan perustellut vastineet.

Kartasta näkyy tuulivoimaloiden paikka. Jari Alatalo

Infinenergies Finland Oy ja ABO Wind Oy suunnittelevat yhdeksän tuulivoimalan rakentamista Ylivieskan Urakkanevalle, joka sijaitsee Isokosken itäpuolella lähellä Nivalan rajaa.

Projekti on ollut vuoristorataa. Kaava meni vuonna 2018 läpi kaupunginvaltuustossa, mutta päätös kumottiin. Kaava otettiin pian uudelleen käsittelyyn, mutta sillä kertaa kaupunginvaltuusto hylkäsi sen yhden äänen enemmistöllä. Kaavoituksen uudelleen käynnistämisestä tehtiin jälleen aloite saman vuoden lopussa ja viime vuoden keväällä kaupunginvaltuusto hyväksyi sen eteenpäin viemisen.

Alkuperäiseen kaavaan on tässä välissä tehty pieniä muutoksia.

– Voimalat on kaavassa sijoitettu hieman eri tavalla. Etelänpuoleiseen asutukseen on otettu enemmän etäisyyttä ja maisemavaikutusta on pyritty pienentämään niin, että tuulivoimalat jäävät vähän etäämmälle Kalajokilaakson maisema-alueesta ja näkyvät alueelle hieman kapeammassa sektorissa, arkkitehti ja kaavanlaatija Janne Tolppanen sanoo.

Tolppasen mukaan uusi kaavaprosessi on lähtenyt etenemään hyvin ja aikataulun mukaan. Syksyllä on tarkoitus päästä siirtymään kaavan ehdotusvaiheeseen, jolloin pidetään uusi yleisötilaisuus. Tavoitteena on saada kaava lainvoimaiseksi ensi vuoden alussa. Sen jälkeen alkaisi rakennuslupaprosessi.

– Nyt katsomme, minkälaista palautetta saamme yleisöltä ja miten kaupungin päättäjät kaavan hyväksymisvaiheessa suhtautuvat kaavaan.

Tuulivoimaloiden rakentaminen on aiheuttanut ihmisissä jakautuneita mielipiteitä. Osa on aiemmissa yleisötilaisuuksissa ja palautteissa ilmaissut huolta tuulivoimaloiden maisema- ja meluhaitoista sekä niiden vaikutuksesta luontoon ja alueen virkistysmahdollisuuksiin.