Koronanäytemäärät kasvussa Oulun yliopistollisessa sairaalassa – Viikonloppuna testattavia yli sata päivässä

Koronaepidemiatilanne on ollut Pohjois-Pohjanmaalla rauhallinen koko kesän ajan ja näytteitä on otettu Oulun yliopistollisessa sairaalassa (Oys) päivittäin vain muutamia kymmeniä. Nyt koronanäytteenottoon on kuitenkin alkanut saapua yhä enemmän hengitystieoireisia potilaita ja koronanäytteiden määrä on selvässä kasvussa.

– Viikonloppuna näytteitä otettiin pitkästä aikaa yli sata kappaletta molempina päivinä. Tämän vuoksi palamme keväällä rakennettuun toimintamalliin, kertoo Oysin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu nyt yhteensä 151 koronatartuntaa.

Sairaanhoitopiiristä korostetaan, että uuden koronaepidemia-aallon välttämiseksi on tärkeää, että turvavälit säilytetään ja käsi- sekä yskimishygieniasta huolehditaan jatkossakin.