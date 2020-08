TaideFest ja Myllymarkkinat järjestyvät Ylivieskassa koronasta huolimatta – Tapahtumassa otetaan käyttöön erityisiä turvatoimia: "Olisi suotavaa, että osallistujat käyttäisivät kasvomaskeja"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan perinteeksi muodostunut TaideFest-viikko pyörähtää käyntiin ensi maanantaina. TaideFest on koko perheen monipuolinen tapahtumaviikko, johon kuuluu muun muassa liikunnallista toimintaa, tanssia, askartelua ja kädentaitoja, musiikkia, pelejä sekä ulkona tapahtuva kesäsirkus. Tapahtumiin on pääsääntöisesti vapaa pääsy.

Tämän vuoden uutuustapahtuma on Puuhkalan museolla järjestettävä haltijapolku, jossa on toiminnallisia pisteitä koko perheelle ja jossa voi bongailla pikkukeijukaisia. Koronatilanteen vuoksi haltijapolku pyritään järjestämään niin, että ihmiset pysyvät omissa pienissä seurueissaan.

Päivärinnan koulun oppilaille taas järjestetään TaideFest-viikkoon liittyvät taidetyöpaja. Työpajat vaihtelevat vuosittain paikallisten koulujen välillä.

Viikkoon kuuluvat myös perinteiset Myllymarkkinat, jotka järjestetään Myllyaukiolla. Tänä vuonna markkinoille on tulossa erityisen paljon myyjiä.

– En muista, että aiemmin myyjiä olisi ollut näin paljon. Pyrimme laajentamaan myyntipaikkoja myllyn taakse. Markkinoilla on lisäksi paljon suosittuja esiintyjiä, esimerkiksi musiikkia ja taikatemppuja lapsille. Mylly ei ole kävijöille auki koronatilanteen vuoksi, mutta pyrimme järjestämään kahvilan terassille, Ylivieskan kaupungin kulttuurijohtaja Katriina Leppänen kertoo.

Vielä tällä viikolla oli epävarmaa, voidaanko tai kannattaako TaideFest-viikkoa järjestää lainkaan koronatilanteen vuoksi.

– Päätimme järjestää tapahtuman, koska ihmiset ovat toivoneet, että jotain tapahtumaa olisi. Koronatilanne täytyy kuitenkin ottaa huomioon. Tapahtumassa on käsidesiä ja pyrimme pitämään kiinni turvaväleistä. Olisi suotavaa, että osallistujat käyttäisivät kasvomaskeja, mutta se on toki tässä vaiheessa vielä jokaisen omassa harkinnassa. Haluamme kuitenkin, että turvallisuus säilyy ja ihmisillä on hyvä olla markkinoilla, Leppänen sanoo.

Viikon suurimmat ohjelmat, kuten Myllymarkkinat, järjestetään ulkona, mikä helpottaa tilannetta.

Normaalitilanteessa viikon mittaisen tapahtumakokonaisuuden odotettaisi vetävän jopa 2000 kävijää. Nyt kävijämäärää on vaikea ennustaa, mutta voi olla, että se jää tavallista pienemmäksi epävarman tilanteen vuoksi.

Leppänen suosittelee seuraamaan kaupungin sivuja ja Akustiikan Facebook-sivuja mahdollisista muutoksista tapahtuman suhteen, jos koronatilanne yllättäen pahenee alueella.

– Näillä näkymin TaideFest etenee kuitenkin suunnitellusti ja hyvillä mielin. Toivotaan, että mitään suurempia muutoksia tilanteessa ei tule ja sää on ensi viikolla hyvä.

TaideFest-viikon järjestää yhteistyössä Ylivieskan kaupungin sivistyspalvelut.