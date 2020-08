Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Koulutuskeskus Jedussa sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin johtavaa koulutusta järjestetään Oulaisissa, Ylivieskassa, Kalajoella, Raahessa ja Piippolassa. Oppisopimuksella ammattiin opiskelee nykyään yhä useampi.

Koulutusjohtaja Tuija Huovinen kertoo, että opiskelijalle tehdään oppisopimus nykyään aina, kun se on mahdollista. Oppisopimuksen käsite on muuttunut, eikä se enää ole automaattisesti koko tutkinnon mittainen.

– Oppisopimus voi kestää viikon tai kaksi tai se voi olla koko tutkinnon kestävä. Oppisopimuksia tehdään tilannekohtaisesti työnantajan ja opiskelijan tarpeiden mukaan.

Muutoksen taustalla on työelämäyhteistyön tuoma vaatimus osaajien saamisesta työelämään.

– Työelämälähtöisellä koulutuksella saamme tekijöitä työnantajan tarvitsemaan ajankohtaan, tilanteeseen ja tehtävään. Jos minimivaatimus 25 viikkotuntia täyttyy, oppisopimus voidaan tehdä viikon ajaksi, jolloin työntekijä on koulutettavana yrityksessä. Jos työntekijä ja yritys hyötyvät jostain yksittäisestä tutkinnon osasta, oppisopimus voidaan tehdä sen suorittamisen ajaksi.

Huovinen sanoo, että opiskelu tapahtuu yksilöllisillä opintopoluilla ja jokaisen opiskelijan kohdalla katsotaan mikä palvelee parhaiten opiskelijan opintojen etenemistä, vaikka Jedussa on koronan takia syksyn ajaksi linjaus, jonka mukaan jatkavat opiskelijat opiskelevat mahdollisimman paljon etänä tai työpaikoilla.

– Aina opiskelija ei pääse työelämään tai opiskelijoilla on harjoituspäiviä, jolloin oppilaitoksella harjoitellaan taitoja, joita hän ei voi ilman harjoittelua tehdä käytännön työssä. Harjoituspäiviä on myös muilla kuin aloittavilla opiskelijoilla.

– Joudumme kuitenkin huomioimaan vaadittavan väljyyden ja turvavälit ja jos kaikki opiskelijat eivät ole paikalla yhtä aikaa, se helpottaa järjestelyjä. Opiskelijan etu pitää kuitenkin aina turvata niin, että hän saa tarvitsemansa opetuksen siinä ympäristössä missä hän sen tarvitsee, Huovinen painottaa.

KalajokinenLauri Nuorala on yksi uusista Kalajoella sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opinnot oppisopimuksella aloittavista aloittavista opiskelijoista. 40-vuotiaalla Nuoralalla on taustalla laitostalouskeittäjän tutkinto, LVI-tutkinto sekä hierojan ja matkailupalveluiden tuottajan koulutukset. Nuorala on toiminut yrittäjänä viimeiset kuusi vuotta hierontapalveluita tarjoavassa yrityksessään.

Lähihoitajan tutkinto on ollut haave, jota Nuorala mietti jo opiskellessaan hierojaksi. Kun Kalajoen kaupunki keväällä laittoi hakuun viisi lähihoitajan paikkaa oppisopimusopiskelijoille, Nuorala päätti nopeasti hakea paikkaa.

– Ammatti kiinnostaa kovasti ja ihmisten auttaminen on minulle luontevaa. Kun hoitotyön ammattilaisten tarve tulevaisuudessa on iso, koen että olen tekemässä ammatillisesti oikean ratkaisun.

Hakijoita oppisopimuspaikoille oli lähes 30, ja Nuorala on tyytyväinen, että on yksi valituista.

– Määräaikainen työsopimus koko opintojen ajaksi tuo turvaa, antaa mahdollisuuden tehdä työtä ja opiskella samalla ammatti, johon toivon myös työllistyväni valmistumisen jälkeen, Nuorala sanoo.

Nuorala kertoo hierojan työn tuntuneen mielekkäältä, mutta yksin yrittäjänä ympäriltä puuttui työyhteisö.

– Opiskelulta odotan paljon työtä, käytännön tekemistä ja teoriaa. Lähihoitajan ammatti on hyvin laaja-alainen ja toivon, että jo opiskeluaikana pääsen kokemaan sitä mahdollisimman kattavasti. Tällä hetkellä ajattelen, että suuntautumiseni on kotihoidossa vanhusten puolella, mutta jää nähtäväksi muuttaako opiskeluaika suuntautumiseen liittyviä tavoitteita.

Opiskelun aikana Nuorala tekee myös hierontoja, mutta ne jäävät sivutoimeksi. Pääpaino on tulevan ammatin opiskelussa.