Suomessa 22 uutta koronatartuntaa – Kalajokilaaksossa ei lisää tapauksia, Raahen uusin peräisin Balkanilta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiistaina päivitetyn koronakartan mukaan varmistettuja tautitapauksia on nyt Suomessa 7 623. Uusia tuli vuorokaudessa 22.

Kalajokilaakson koronatilanteessa ei ole muutoksia THL:n kartalla, johon on koottu sellaiset kunnat, joissa on vähintään viisi laboratoriovarmistettua koronatapausta. Viimeisimmän kahden viikon aikana koronakartalle on noussut viidellä tartunnalla Raahe. Raahen Seudun tietojen mukaan kaupungin viimeisin koronatartunta on todennäköisesti peräisin Balkanilta.

Arkipäivisin päivittyvän kartan luvuissa ovat mukana Nivalan 11 ja Reisjärven 12 tapausta. Nivalan viimeisimmät tapaukset ovat reilun kuukauden takaa. Tautiin liittyvien kuolemien määrä oli maanantaina 333, missä on kaksi lisää edelliseen päivitykseen. Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Valtakunnallisesti uusien tartuntojen määrä on edelleen varsin vähäinen, mutta niiden ilmaantuvuus on selvästi noussut heinäkuun alun lukuihin verrattuna. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on muistuttanut ihmisiä hygienian ja turvavälien merkityksestä.