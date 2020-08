"Siirrytään tulonsiirtounioniin, jossa 'rikas pohjoinen' maksaa etelän menot" – Tarmo Hirvelä vastaa lukijoiden palstalla Kalle Lehtosen kirjoitukseen EU:n lisäbudjetista – Jutussa myös linkki Lehtosen tekstiin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Perustuslakivalokunta ei antanut suoranaisesti mandaattia Sanna Marille tehdä sopimusta elvytyspaketista, joka koski 750 miljardia euroa (390 mrd. avustuksina 360 mrd. lainoina). EU:n omat perussopimukset kieltävät yhteisen velanoton, mutta omien sopimusten rikkominen on EU:ssa vakiintunut tapa.

Nyt tuli tilaisuus käyttää koronaepidemiaa hyväksi. Tämäkö on hyvää ja vastuullista Suomen talouden hoitamista? Suomen vastuut kasvavat entistä enemmän ja velkataakka kasvaa sitä mukaa. Kalle, sinun lompakko ei tästä elvytyspaketista paljoa kevene, aika on sinun puolellasi.

Lapset ja lapsenlapset ja tulevat sukupolvet ovat ne, jotka tätä tulevat maksamaan tulevaisuudessakin. Nyt syytät perussuomalaisia vastuunpakoilusta. Italian velka on jo nyt yli 2400 mrd. ja Espanjan 1200 mrd. Me ei voida hyväksyä sitä, että sinne syydetään lisää rahaa.

Nämäkin velkaantuneet maat ovat olleet jo vuosia EU:n tiedossa, mutta mitään ei ole tehty, että ne elvyttäisivät omaa talouttaan. Päinvastoin verotus on keveämpää ja eläkeikä on matalampi kuin Suomessa. Ranskalle ja Saksalle tämä sopii hyvin, koska Ranskan pankit pelastetaan ja Saksa pitää kiinni kynsin ja hampain siitä, ettei euro hajoa, koska se on pärjännyt parhaiten euromaana, kun vienti vetää.

Elvytyspaketin myötä siirrytään tulonsiirtounioniin, jossa niin sanottu ”rikas pohjoinen” maksaa etelän menot. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on jo pitkään esittänyt euroon kuuluville maille yhteistä lompakkoa, toisin sanoen yhteistä budjettia.

Kalle ymmärrän sinua, koska aatemaailmasi on, että yhteistä hyvää jaetaan, kun vain joku on ne ensin kerännyt. Perussuomalaiset ei hyväksy yhteisvastuun lisäämistä, sekä liittovaltiota kohti menemistä. Luottoluokittaja Fitch varoitti Suomea omassa raportissaan meidän kovasta velkaantumisesta.

Pääministeri Marinin Brysselissä hyväksymä elvytyspaketinsopu aiheuttaa Suomelle 3,4 miljardin euron nettotappion. Se ei paljon lohduta, että saadaan maataloustukia saman verran takaisin, mitä on leikattu. Sen sijaan Viro pärjäsi hyvin neuvottelussa. Viro maksaa 2,5 miljardia EU:lle, mutta saa takaisin 7 miljardia, eikä valtiolla ole velkaa juuri mitään.

Tämä nykyinen hallitus ei ole kantanut vastuuta Suomen kansalaisista. Yli 400 000 suomalaista elää köyhyysloukussa. Tiestöt ovat huonossa kunnossa. Nuorten ja lapsiperheitten pahoinvointi on lisääntynyt. Eläkeläiset, jotka ovat tämän maan rakentaneet, joutuvat pihistämään jopa lääkkeistä ja ruuasta, että saavat juoksevat menot maksettua. Sama ahdinko koskettaa myös omaishoitajia.

Suomen monet kaupungit ja kunnat ovat ajautuneet kriisikuntamenettelyyn eli menot ovat suuremmat kuin tulot. Suomen hallitus antaa vain velvoitteita lisää kunnille, mutta rahaa ei tule perässä. Tässä on vain muutama esimerkki, miten tämä hallitus on asioita hoitanut (puhumattakaan maahanmuuttopolitiikasta).

Keskusta lähti hallitukseen eikä arvannut, että joutui vihervasemmistolaisten ”panttivangiksi”. Tunnen sääliä Katri Kulmunia kohtaan, kun joutui myötäilemään vihervasemmistolaisten päätöksiä.

Tarmo Hirvelä (ps.)

Ylivieskan kaupunginhallituksen jäsen

Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piirin hallituksen toinen varapuheenjohtaja.

