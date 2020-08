"Kielletään sähköntuotanto kaikkinensa ja siirrytään pärevalkeaan" – Lukijoiden vastakkaiset tuulivoimakirjoitukset puhalsivat tuulta somemyllyyn, viikon somekommentteja Kalajaskan Facebookista löytyy täältä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kala Jaska on Kalajokilaakson virallinen facebook-sivusto, jonne päivitämme joka päivä lehden nettijulkaisuja sekä ajankohtaisia puheenaiheita. Tällä viikolla parranpärinää tai pärinää parrattakin ovat synnyttäneet Kalajokilaakson yleisönosastolla ollut tuulivoimakirjoitus ja sen saama vastine.

Jaakko Ojaniemi kirjoitti Sanan valtaan tekstin, jonka mukaan tuulimyllyjen siivet ovat koko Euroopassa vakava ympäristöongelma. Tämä teksti nostatti muun muassa tällaista kommentointia:

– Ja koko tuulimyllyt on ongelmajätettä.

– Noista vielä riesa tulee.

– Oikeesti...ongelmajäte.

– Mitäs YDINJÄTE ON?

– Ydinvoimallakin on tuotettu muutama vuosi sähköä ja muistelen kuulleeni, ettei sitäkän jätettä voida vielä kierrättää. Kielletään siis sähköntuotanto kaikkinensa ja siirrytään pärevalkeaan.

– Taitavasti lobattu huijaus jälleen kerran. Laittaisivat Hanhikivellä hihat heilumaan, kun näistä vispilöistä ei oikeasti ole kuin harmia.

– Onkos Suomessa jossain vaihdettu siipiä??

– On jo vuonna 2017 ja niistä just meni Ecobulk hankkeen käyttöön.

Keskusteluun lähetettiin myös linkki Tuulivoimalehden artikkeliin Lapojen uusi elämä.

– Miten on uusiotuotteen kehittäminen onnistunut ja onko jo käytössä ? Ei ole minua vastaan tullut kaupassa vaan meneekö kaikki vientiin.

– ”Maailmalla on useita teknologioita, jotka voivat hyödyntää lasikuitumuovijätettä. Orimattilassa sijaitseva Conenor Oy on osana EU:n rahoittamaa ECOBULK-hanketta kehittänyt teknologian, joka mahdollistaa lapajätteestä rakennusteollisuuden komposiittimateriaalin valmistamisen. Tuotteeseen ei tarvitse lisätä neitseellistä muovia, se on edullinen, kestävä, ei homehdu, mätäne tai vaadi huoltoa. Tuote voidaan valmistaa monen malliseksi ja se sopii jopa käytettäväksi ratapölkkyinä alueilla, joilla puuta on vähän tarjolla.”

– Vaan onko näitä tuotteita jossain valmistuksessa, se jäi epäselväksi eli onko tämä uusi teknologia otettu jo käyttöön vain onko vain kehitteillä?

– Tämä on osa laajaa hanketta, joka alkoi 2017 ja päättyy 2021.Mukana hankkeessa on 28 eri toimijaa eri puolilta Eurooppaa. Kansainvälinen hanke kierrättämiseen ja luultavasti on myös saamassa jatkohankkeenkin. Erittäin tärkeä hanke.

Jaakko Ojaniemen kirjoitus sai loppuviikolla vastineen Anna Tiihoselta, joka kirjoitti, että tuulivoimalan lavat eivät ole vaarallista jätettä.

Tätä juttua kommentoitiin tähän tapaan:

– "Jaakko Ojaniemi kirjoitti mielipidekirjoituksessaan käytettyjen tuulivoimaloiden lapojen luomasta jäteongelmasta." Olisikohan tuo ollut lopultakin niitä mätäkuun juttuja.

– Ne jotka vastustaa tuulimyllyjä, ottakaa ydinjätteet omalle takapihallene.

– Vastine on termikikkailua eikä kumoa perusongelmaa. Vastine myöntää, että siipien materiaali on haastava kierrätettäväksi. Siitä kertovat kuvat maailmalta siipien "hautausmaista". Uusia menetelmiä kierrätettävyyden parantamiseksi vasta kehitellään.