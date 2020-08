Kallio ohjeistaa kouluja ja varhaiskasvatusta korona-aallon varalta – Pandemiavastaanotto siirtyy Ylivieskassa uusiin tiloihin maanantaina

Uusisen koronatartuntojen määrä on valtakunnallisesti jonkin verran kasvanut. Suurin osa uusista tartunnoista on Helsingin ja Uudenmaan alueella. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedotti perjantaina, että täällä tilanne on toistaiseksi pysynyt ennallaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) perjantain koronapäivityksessä oli koko maan tilanteessa todettu 22 uutta korontartuntaa vuorokaudessa.

Yhteensä Suomessa on tuoreen koronakartan mukaan rekisteröity 7 554 varmistettua tartuntaa. Tässä luvussa ovat mukana Nivalan 11 ja Reisjärven 12 tapausta.

Koulut alkavat Kallion alueen kunnissa ensi viikolla. Kalliosta korostetaan, että toimitaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä THL:n suositusten mukaan.

Jos koulussa tai päiväkodissa todetaan koronavirustartunta, altistuneet jäljitetään ja asetetaan tartuntatautilain nojalla karanteeniin.

Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei tulla oireisena, ja tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää. Koronaviruksen oireita voivat olla muun muassa yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.

Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin. Lieväoireiselle lapselle voi pyytää lähetteen koronatestiin lapsen terveydenhoitajalta. Koronanäyte voidaan ottaa ns. drive in -näytteenottona, jolloin näytteenotto ei edelltä käyntiä terveyskeskuksen sisätiloissa.

Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Ennen testituloksen valmistumista on kuitenkin vältettävä kontaktia muihin. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen testiin.

Kallion pandemiavastaanotto siirtyy maanantaina 10. elokuuta uusiin tiloihin Ylivieskan terveyskeskuksessa. Sisäänkäynti on ulko-ovesta 19 ja pandemiavastaanotto on huoneissa 21 ja 22.

Uudet tilat soveltuvat pandemiavastaanoton toimintaan entisiä paremmin, koska esimerkiksi odotustila on rakennuksen sisällä. Edellisissä tiloissa asiakas odotti vuoroaan ulkona.

Ovesta 19 on sisäänkäynti myös Hoivalle, ja sinne siitä voi jatkossakin kulkea. Muutoin ovi rauhoitetaan pandemiapoliklinikan käyttöön. Pandemiapoliklinikka eristetään muusta toiminnasta.

Kalliosta muistutetaan, että pandemiapoliklinikalle tulee aina soittaa ennen käyntiä puhelinnumeroon: 08 419 5140.