Kansallispuvut sydämen asiana – Kädentaitaja Kaija Kivimaa on vuoden kalajokinen

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kädentaitaja ja ompelija Kaija Kivimaa Kalajoen Pitkäsenkylältä valittiin vuoden kalajokiseksi 2020.

Hän vastaanotti Kalajoen kotiseutuyhdistyksen tunnustuksen keskiviikkona, kun Siltasaaren museoalueella järjestettiin kansallispukujen tuuletuspiknik. Elokuun viides päivä on myös valtakunnallinen ja virallinen kansallispukupäivä.

Kaija Kivimaalle kansallispuvut ovat sydämen asia, sillä hän on vuosikymmenten aikana valmistanut niitä lukemattoman paljon; 20 erilaisella mallilla naisen pukuja ja neljällä eri mallilla miesten pukuja. Jokainen vaikkapa vain kansallispuvun esiliinaa käsinommellut tietää, että kokonaisen puvun valmistus on monivaiheinen ja mittava urakka.

– Ihan kaikkiin pukuihin en ole kankaita kutonut, vaan osa on kutonut itse kankaat, joista olen ommellut puvut.

Kaija Kivimaa on ollut mukana myös työryhmässä, joka 1996 tarkisti Kalajokilaakson naisen kansallispuvun ja keskipohjanmaalaiset pukujen mallit vastaamaan esikuva-aineistoaan.

– Kalajokilaakson puvun esikuvana on Kalajoelta kansallismuseon kokoelmiin tallennettu röijy eli jakku, jossa on lampaanlapahiha. Hameen raidoitus pohjautuu entiseen Kalajoen pitäjän pukuun. Kalajokilaakson syvänsininen liivihame- ja röijykangas on pellavalla kudottu puuvillaloimeen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kaija Kivimaa sanoo, että Kalajokilaakson puku on hänelle läheisin malli kansallispuvuista, koska se on paikallinen. Hän on ilahtuen havainnut, että Kalajokilaakson naisen kansallispukua tulee vastaan erilaisissa juhlissa ja tapahtumissa.

Kivimaa on toiveikas, että kansallispukujen tuuletuspäivien kaltaiset tapahtumat saisivat ihmiset kiinnostumaan kansallispuvuista.

Vuoden kalajokisella on kuitenkin tällä hetkellä meneillään "hääprojekti", jonka merkeissä kangaspuut paukkuvat kotosalla, sillä Kaija Kivimaa aikoo kutoa kaikille lastenlapsille häälahjaksi suuret pellavapöytäliinat.

Mainittakoon, että lastenlapsia on kymmenen.

Kaija Kivimaalla liikenee käsitöiltä aikaa myös kuntoa ylläpitävälle liikunnalle ja kylätoiminnalle – muun muassa Pitkäsenkylän maa- ja kotitalousnaiset toimivat aktiivisesti.