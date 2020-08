Koronatulevaisuudella kolme vaihtoehtoa – Uusia suosituksia ja rajoituksia koronan hillitsemiseksi saadaan ensi viikolla julkistettavasta tiekartasta

STM (sosiaali- ja terveysministeriö) ja THL (terveyden- ja hyvinvoinnin laitos) aloittavat torstaisin pidettävät tiedotustilaisuudet koronatilanteesta kesätauon jälkeen.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila toteaa, että lähes kolme kuukautta voimassa olleet rajoitteet purivat ja tautitilanne laantui.

– Nyt olemme tehneet arvioita, miten purkutoimenpiteet kesän aikana ovat vaikuttaneet.

Uusien koronavirustartuntojen määrä on valtakunnallisesti vielä vähäinen, vaikka tartuntoja on todettu jonkin verran enemmän heinäkuun aikana.

Syksyyn tekeillä olevassa tiekarttaluonnoksessa taudin hillitsemiseksi on kolme vaihetta. Toimenpiteet pyritään Varhilan mukaan julkistamaan ensi viikolla.

Kevyin vaihtoehto on, että tautitilanne pysyy rauhallisena ja pysyy hallinnassa. Toinen vaihtoehto on, että tautitapauksia puhkeaa alueellisina ryppäinä ja niitä hallitaan alueellisilla rajoituksilla. Kolmas ja hankalin vaihtoehto on, että tauti leviää voimakkaasti, eikä tartuntoja pystytä jäljittämään.

Varhila toteaa, että syksyyn varaudutaan testauskapasiteetin nostamisella.

– Vaatii selvittämistä, miten luotettavat pikatestit saadaan käyttöön. Kuntien ja sairaanhoitopiirien testauskapasiteetin pitää olla kunnossa, koska kapasiteetti pitäisi nostaa 20 000-25 000 testiin päivässä.

Varhilan mukaan myös karanteesisuositusohjetta tullaan tiukentamaan ja matkustamiseen ja rajanylityspaikkojen terveysturvallisuuteen kiinnitetään huomiota.

Selvittelyssä on myös ravitsemusliikkeiden ja yökerhojen tilanteen tarkasteleminen.

STM on tehnyt huoltovarmuuskeskukselle lisätilauspyynnön suojavälineistä.

– Kasvomaskisuosituksen mahdollinen käyttöön ottaminen on osa kolmivaiheista tiekarttaa.

Etätyösuosituksen poistaminen ei tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi mennä työpaikoille. Työn järjestäminen niin, että kaikki eivät olisi yhtä aikaa työpaikoilla, olisi Varhilan mukaan suositeltavaa.

Varhila vetoaa kaikkiin kansalaisiin ja kehottaa miettimään, onko pakko matkustaa ja onko pakko mennä isoihin tilaisuuksiin.

– Jos on pakko, meidän pitää pystyä tekemään se turvallisesti ja siksi pohdimme nyt tarkasti kaikkia mahdollisia toimenpiteitä ja mahdollisten rajoitusten käyttöön ottoa ja aikataulua, Varhila sanoo.

STM:n trategiajohtaja Liisa-Marja Voipio-Pulkki pitää Suomen tartuntalukuja kaikilla mittareilla mitattuna huolestuttavina.

-Tarttuvuusluku Suomessa on ensimmäisen kerran yli yksi. Lisäksi uudet tartunnat on todettu nuorilla alle 30 vuotiailla aikuisilla, Voipio-Pulkki toteaa.