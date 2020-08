Ylistaron Kilpa-Veljet haki täydet pisteet Suvannolta – Avainpelaajien poissaolot söivät parhaan terän Ylivieskan Kuulan pelistä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan Kuula oli tutuksi tulleen tilanteen edessä, kun joukkue kohtasi viimeisessä kotipelissään Ylistaron Kilpa-Veljet. Sivussa olevien pelaajien listalta löytyi kaksi joukkueen syömähammasta, kun Juho Haapakoski ja Eetu Paananen eivät Kuula-nutussa pystyneet pelaamaan.

Lohkon toista finaalipaikkaa havitteleva YK-V on tällä kaudella kirkastanut kilpeään esiintymällä pirteästi suomensarjan länsilohkossa. Kovalyöntinen joukkue rymisteli keskiviikkona Kuulan yli selkein 0–2 (0–7, 1–5) -lukemin.

Kuulan pelinjohtaja Pyry Haapakoski ei mennyt poissaolojen taakse, vaikka avainpelaajien puuttuminen oli nähtävissä joukkueen otteissa.

– Taas jouduttiin viikon alussa miettimään, ketä saadaan kehiin, kun miehiä putosi kokoonpanosta pois. Sillä ajatuksella lähdettiin, että paras kokoonpano kaivetaan esiin, niin saadaan hyvä kotilopetus. Pelattiin niin hyvin kuin pystyttiin tällä kokoonpanolla. Olen ylpeä näistä pojista, että saatiin väännettyä tällainenkaan peli, kommentoi Haapakoski.

Ottelun alku oli kotijoukkueen osalta heikko niin sisällä kuin ulkona. YK-V tehtaili ensimmäiseen sisävuoroon kolme juoksua, joista kaikki tulivat enemmän tai vähemmän ulkokentän avustamana.

– Meillä oli hyvä lataus kopissa. Tietysti kaverilla on kokenut joukkue ja he osasivat valmistautua hyvin. Me jäätiin alussa telineisiin ja ihmeteltiin vähän, että mitäs tässä tapahtuu, kun Ylistaro tuli hyvällä ryminällä. Mitä pidemmälle jakso eteni, niin saatiin heräteltyä myös omaa peliä.

Kuulan sisäpeli ei lähtenyt missään vaiheessa rullaamaan jakson aikana. Vieraat ratkaisivat pisteen itselleen toisessa vuoroparissa, jossa Jussi Heikkilä löi pallon jokirantaan. Haapakoski antoi kehut kaksi juoksua ja kunnarin tuottaneelle sivallukselle.

– Kaveri löi kyllä loistavan ja ottamattoman lyönnin kakkosjatkeelle. Eemeli (Jämsä) oli mukana, mutta pallo kimposi jalasta rantaan, niin ei voi mitään. Täytyy antaa kunnia sille lyönnille. Läpilyönnin jälkeen peli meni vähän toisen jakson odotteluksi.

Jaksotauon jälkeen Kuula pääsi ottelussa ensimmäisen kerran johtoon, kun Juho-Pekka Kujala laittoi palloa vastustamattomasti väliin. Kotijoukkueen ainoaksi jäänyt juoksu ei kauas kantanut, kun YK-V:lta mies toisensa perään laittoi palloa väliin niin vaihto- kuin kotiutustilanteissa.

– Kopissa puhuttiin tauolla, että otteisiin täytyy saadaan rentoutta ja ilme eri näköiseksi. Siinä onnistuttiin sisäpelin osalta, kun päästiin johtoon. Ylistaron rutiini oli vain kovempi, Haapakoski summasi.

Tappion myötä Kuulan teoreettisetkin mahdollisuudet menivät lohkofinaaleihin. Vimpelin Vedon vastustajaksi tulee joko Haapajärven Pesä-Kiilat tai YK-V. Joukkueet kohtaavat toisensa runkosarjan viimeisessä ottelussa, johon ylistarolaiset pääsevät lähtemään pisteen etulyöntiasemassa.