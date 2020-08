Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Merijärvellä vanhaa Ranta-Eilolan taloa remontoivat rovaniemeläiset Maru ja Esa Pikkumäki sanovat, että remontissa on yllättänyt kaikki. Vaikka työn laajuus oli tiedossa, ja vanhan, 1870-luvun alkupuolella rakennetun talon korjaamisessa eteen tulevat yllätykset tiedostettiin, hyväkuntoiseksi arvioidun talon viisi vuotta sitten alkanut remontti oli ensimmäisessä purkuvaiheessa loppua jo heti alkuun.

– Projektin todellisuus iski ulkovuorauksen purkuvaiheessa. Yli 25 vuotta kylmillään ollut talo oli kärsinyt hoitamattomuudesta ja korjauksilla, joita taloon oli tehty, olisi voitu käytännössä tehdä paljon tuhoa. Kaikkien kerrosten alta on kuitenkin löytynyt paljon hyvääkin, mikä on auttanut jatkamaan eteenpäin, Pikkumäet kertovat.

Maru ja Esa Pikkumäki kunnostavat vanhaa Ranta-Eilolan hirsitaloa Merijärvellä. Valtava urakka on opettanut paljon, mutta kiirettä kaiken valmiiksi saamiseen ei ole. Suurimmat vaiheet on jo tehty. Tuovi Pulkkanen

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ranta-Eilolan talo on maalattu Kartanon keltaisella ja sen nurkkapielet ovat saaneet vihreän sävyn. Kun talo saadaan kunnostettua johonkin pisteeseen, myös pihalle on olemassa suunnitelmia. Tuovi Pulkkanen

Talo on Marun mummola, mutta Pikkumäet eivät olleet ostamassa vuosia myynnissä ollutta taloa. Merijärven kunta olisi luultavasti lopulta ostanut tontin, mutta silloin talo olisi joutunut purettavaksi. Kunnalla ei olisi ollut rahaa aloittaa rakennusten kunnostamista.

– Tunteet vaikuttivat kauppaan, koska emme voineet ajatella, että talo katoasi. Ajatuksemme on korjata taloa vähitellen ja muuttaa työuran jälkeen asumaan tähän pysyvästi. Remontoiminenkin nopeutuu, kun jään eläkkeelle vuoden päästä. Nyt teemme remonttia vain kesälomilla, Rovaniemen helluntaiseurakunnan pastorina toimiva Esa Pikkumäki kertoo.

Ranta-Eilolan talo on Maru Pikkumäen mummola. Pieni Maru seisoo penkin päällä. tuvan ruokapöytä on samalla paikalla kuin nytkin ja kaappi ikkunaseinustalla on osa tulevaa sisustusta. Maru Pikkumäen albumi

Viidessä vuodessa on saatu aikaan paljon, vaikka työ on tuntunut hitaalta, eikä omaa osaamista rakentamiseen ole kovin paljoa ollut. Ammattikirvesmies apuna kuukauden ajan kesällä ja talvi aikaa miettiä ja hakea tietoa mitä, ja miten tehdään, on auttanut viemään mittavaa remonttia eteenpäin.

– Hirsiä vaihdettiin aika paljon, koska ikkunalaudoista oli valunut vettä seinille. Katto on uusittu, kaikki lämpöeristeet ja lattiat on vaihdettu ja taloon on uusittu sähköt. Uusia hirsiä vaihdettiin myös pihassa olevaan aittaan. Talo on jo asumiskunnossa ja tämän kesän tavoitteena on ollut saada ulkopuoli mahdollisimman pitkälle kuntoon ja maalattua. Tuntuu hyvältä olla tässä vaiheessa, vaikka tekemistä on varmasti vielä vuosiksi eteenpäin, Pikkumäet sanovat.

Hirret erilaisten kerrosten alla olivat hyvässä kunnossa, ne on vain harjattu puhtaaksi. Talossa kamareihin vie matalat ovet, mutta Pikkumäet eivät korota niitä. Ne pidetään entisellään. Tuovi Pulkkanen

Vanhaa lautakattoa ei ainakaan alkuvaiheessa maalata, vaan se saa jäädä eristeiden alta paljastuneeseen malliinsa. Kiinnostavaa katossa on eri levyisten lautojen käyttö ja se, että ne eivät ole suorassa linjassa. Tuovi Pulkkanen

Tavoitteena ei ole tehdä talosta uutta, vaan kaikki vanha, joka on kunnostuskelpoista, saa näkyä.

– Vanhaa säästetään niin paljon kuin mahdollista, että talon tunnelma ei katoa. Korjaamista hidastaa se, että talossa ei tunnu olevan olevan yhtään suoraa seinää tai nurkaa sisällä eikä ulkona ja kaikki uusi pitää sovittaa entiseen. Kaikki tekeminen pyritään tekemään oikein ja niin, että se kestää aikaa.

Uusi eteinen saa vanhasta porstuasta muistoksi ovet, joita on teetetty samalla mallilla kaksi lisää. Tuovi Pulkkanen

Pikkumäet kertovat, että budjetti on tietoisesti unohdettu. Pääpiirteet ovat tiedossa, mutta tarkkoja summia Pikkumäet eivät talon kunnostukselle halua tietää.

– Mittavan remontin hinnalla olisi varmasti saanut täältä uudemman, asumiskuntoisen talon, mutta toisaalta meillä ei ole kiirettä ja hankintoja pystytään tekemään edullisesti, kun niille on aikaa. Myös se, että teemme niin paljon itse ja ideoimme edullisesti, säästää kustannuksissa. Samalla periaatteella talo tullaan sisustamaan. Maru on taitava kunnostamaan vanhoja kalusteita ja ne sopivat vanhaan taloon tyyliltään paremmin kuin uudet. Lähes kaikki talon vanhat huonekalut oli jo vuosia sitten myyty pois, mikä on harmi, mutta vanhanajan huonekaluja löytyy kyllä kirpputoreilta. Emme kuitenkaan halua tinkiä mukavuudesta ja toimivuudesta. Sohvalla pitää olla hyvä istua, pelkkä puupenkki ei riitä, Esa Pikkumäki sanoo.

Talon ikkunat eivät ole alkuperäiset. Ne ovat luultavasti. Ne jäävät toistaiseksi kunnostettuna apikoilleen. Tuovi Pulkkanen

Remontin isot linjat on tehty, mutta vielä ei olla lähelläkään valmista. Matka on mielenkiintoinen ja opettavainen ja se on avannut talon historiaa.

– Lukuisat tapettikerrokset kertovat omaa tarinaansa. Esimerkiksi ensimmäinen tapettikerros toisessa kamarissa on tapettitietokannan mukaan samaa kuin on ollut käytössä Valtioneuvoston linnassa Helsingissä. Tapettikerrokset pääsevät esiin piirongissa, joka Marun käsittelemänä kertoo talon historiaa.

Toisen kamarin seinässä oli hirren päällä 16 kerrosta erilaista tapettia. Muutaman tapettikerroksen jälkeen pintaan oli laitettu väliin pinkopahvi. Tuovi Pulkkanen

Kammarin lukuisat tapettikerrokset Maru Pikkumäki on tuunannut muistoksi lipaston pintoihin. Maru Pikkumäen albumi

Hirsipinta on ollut ennen vanhaan köyhyyden merkki ja siksi se on päällystetty vaikka sanomalehdillä. Ranta-Eilolan talon kamarista löytyy vuoden 1892 Hufvudstadsbladetilla tapetoituja seiniä. Tuovi Pulkkanen

Kokonaisuutena talosta tavoitellaan oman näköistä. Pikkumäet sanovat, että matkalla on opittu paljon, ja tietoa on hyvin saatavilla. Vanhat työ- ja pintojen käsittelytavatkin on päästy kokeilemaan, kun korjausta vaatinut tulisijan nurkkaseinä ja katto jouduttiin vesivahingon takia uusimaan.

– Sopiva sävy löytyi vanhan tiedon mukaan kahvin ja teen yhdistelmällä maalaamalla. Tuvan uusi lattia on käsitelty vanhaan tapaan kurrilla. 30 litraa imeytettiin lautoihin suojaamaan lattiaa. Halusimme kokeilla toimiiko käsittely ja vaikuttaa siltä, että vanha tapa on käyttökelpoinen.

Muuriin laitettu venttiili löytyi talon alta. Se sai uuden elämän liesituulettimena. Vesivahingon takia korjattu seinä on käsitelty kahvin ja teen sekoituksella sopivan sävyn löytämiseksi. Tuovi Pulkkanen

Siivousalalla työskentelevä Maru Pikkumäki harrastaa erilaisia käsitöitä ja tuunausta ja tallentaa tarinat blogiinsa. Blogista http://mummelinmutinoita.blogspot.com/ löytyvät myös hirsitalon korjaamisen eri vaiheet.

– Blogi on päiväkirja, josta on mukava kuvien ja tekstien avulla nähdä, miten työ etenee, Maru Pikkumäki toteaa.

Piharakennuksen ovessa on vuosilukuja, jotka kertovat talon historiaa. Tuovi Pulkkanen

Vartaitten telineet kertovat talon historiaa ja ne jätetään paikalleen. Tuovi Pulkkanen

Sähköt toimivat tyyliin sopivilla katkaisijoilla. Tuovi Pulkkanen

Purkamisen aikana löytyneet aarteet ovat esillä lipaston päällä. Tuovi Pulkkanen

Vuodelta 1931 olevassa kuvassa oleva uuni on purettu, ja paikalla on nyt puuhella. Maru Pikkumäen albumi