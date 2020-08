Nivalassa herkkupala kesäteatterin ystäville – Arja Päivärinnan arvio Hotelli Huminasta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Nivalan kesäteatteri on niitä harvoja, ehkä ainoa Kalajokilaaksossa, jolla riitti uskoa koronakevään jälkeiseen elämään. Uskon ja vankan, osittain etänä, tapahtuneen harjoittelun tuloksena Katvalaan on voitu viikoksi avata Hotelli Humina. Tatu Pekkarisen huvinäytelmän on ohjannut Marja Hannula. Hän on saanut mukaan kokemusta naapuripitäjistäkin, seka nuoria, joten hotellin henkilökunta on monipuolinen.

30-luvun Helsinkiin sijoittuvaa hotellia pitää topakka leskirouva Äyskäri (Niina Rajala) tyttärensä Mirjamin (Annukka Oja) ja piikansa Miinan (Leila Kopola) kanssa. Vieraslistalla on värikästä väkeä, kuten musikantit Kalle (Neela Jaakola) ja Ville (Ruusa Ojala) ja kirjailija Akseli Tuliterä (Juha Sorvisto). Taiteilijoiden tapaan he ovat tyhjätaskuja, jotka maksamattomine laskuineen kiristävät rouva Äyskärin hermoja.

Kaiken kukkuraksi Akseli on ihastunut Mirjamiin, jolle äiti Äyskäri on jo löytänyt varakkaan ja hyväsukuisen sulhasen, Feliksin (Teijo Jussila). Kun vielä Miinan salarakas, Feliks-kissa, pyörii nurkissa, sekaannuksilta ei voi välttyä.

Huvinäytelmän juonen kantava teema on raha, tai paremminkin sen puute. Kuin taivaan lahjana vieraaksi saapuu ilkeää ja ahnetta entistä akkaansa pakoileva äveriäs viipurilaismies Ville Pusakka (Jouko Lassila). Hän oitis ihastuu rouva Äyskärin pehmeisiin muotoihin ja niin saadaan härdelli aikaiseksi. Monen käänteen, valtion oblikaation ja poliisien käyntien jälkeen päästään ratkaisuun, jossa melkein kaikki voittavat.

Hotelli Huminaa esitetään paljon musiikkinäytelmänä. Nivalalainen versio ei sitä varsinaisesti ole, vaikka siinä kuullaankin Tatu Pekkarisen tyylistä, mutta purkitettua, haitarinsoittoa ja Juha Sorvisto loihe laulamahan. Esityksen ansiot kertyvät nasevasta sananvaihdosta ja väärinkäsityksistä.

Esityksen ehdoton tähti on Jouko Lassila. Hän suoltaa viipurilaismurretta minkä ehtii, eikä lavaliikuntakaan jätä toivomisen varaa. Välillä toiset näyttelijät tuntuvat jäävän lähtökuoppiinsa ellei vallan jalkoihin kun karjalaistemperamentti räiskähtelee epätoivon ja onnen kukkuloiden välillä. Hyvin he silti osansa hoitavat. Mainiosti omastaan selviää Leila Kopola. Hänen Miina-piikansa on täysin uskottava, hykerryttävän nöyrä palvelija.

Katvalan ulkoiset puitteet ovat vaatimattomat niin esittäjien kuin katsojien kannalta. Kesäteatteriin kuuluu kuitenkin vaihtelevat säätilat sekä sääsket. Tämän katsoja ottanee huomioon, kun vierailee Hotelli Huminassa. Se kannattaa.

Nivalan kesäteatteri esittää Katvalassa:

Hotelli Humina, kirjoittanut Tatu Pekkarinen, ohjaus Marja Hannula.

Osissa: Niina Hannula, Annukka Oja, Juha Sorvisto, Jouko Lassila, Leila Kopola, Terijo Jussila, Neela Jaakola, Ruusa Oja, Pekka Peräaho, Marja Kesseli, Jukka Kukkola, Wille Sorvisto.

Esitykset tiistaina, keskiviikkona, perjantaina ja sunnuntaina.