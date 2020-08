Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Sievitalo on tänäkin vuonna mukana elokuun asuntomessuilla Tuusulassa. Tänä vuonna messutalon elementit on ensimmäistä kertaa rakennettu kokonaan Sievin tehtaalla.

– Me lähdemme messuille suurin odotuksin. Saimme viime vuonna kaksi palkintoa, kun voitimme yleisöäänestyksen parhaasta talosta ja parhaasta sisustuksesta. Nyt meillä on ollut sama tiimi tekemässä taloa ja yhteistyö koko projektissa on pelannut hyvin, Sievitalon liiketoimintajohtaja Heikki Linna sanoo.

Villa Kultakoivu -messutalon on tarkoitus luoda Sievitalolle näkyvyyttä ja antaa asiakkaille mahdollisuus tutustua materiaaleihin omin silmin.

Kultakoivu-messutalon terassin puupaaluja ei ole maalattu, vaan kaunis puupinta on haluttu säilyttää. Jaakko Niemelä

Tämän vuotuisilla messuilla on kiinnitetty erityistä huomiota ympäristöystävällisyyteen. Kaikista siellä esillä olevista taloista on laskettu hiilijalanjälki. Sievitalon taloista hiilijalanjälki lasketaan aina muutenkin. Se oli ensimmäinen puutalojen toimittaja, joka alkoi laskea talojen hiilijalanjäljen. Myös talon lämmityksessä on otettu huomioon ympäristöystävällisyys. Se on lisäksi rakennettu kestävistä materiaaleista ja pyritty sisustamaan ajattomasti niin, että ilmettä voi vuosien mittaan uudistaa ilman suurta remonttia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Meille ympäristöystävällisyys on yksi tärkeimpiä arvoja. Hiilijalanjäljen laskemalla voimme vaikuttaa ihmisten valintoihin. Kaikki asiakkaat eivät ole siitä kiinnostuneita, mutta kiinnostusta ympäristöystävälliseen rakentamiseen on koko ajan enemmän ja enemmän.

Viherkasvit ja puupinta tuovat taloon luonnon tuntua. Jaakko Niemelä

Linna kertoo, että myös talon rakennusmateriaali, puu, on ympäristöystävällinen valinta. Puu onkin viime vuosina noussut suosioon sekä rakennusmateriaalina että sisustuksessa. Ihmiset haluavat, että kaikkea puuta ei maalata piiloon, vaan se saa näyttää luonnolliselta. Messutalossa tämä näkyy kuultokäsitellyissä paneeleissa ja terassin palkeissa, joista oksankohdat erottuvat.

Nykyään ihmiset myös haluavat rakentamisessa valmiita ratkaisuja enemmän kuin ennen.

– Helppoa rakentamista arvostetaan vuosi vuodelta enemmän. Ylivoimaisesti suurin enemmistö haluaa kuitenkin vaikuttaa asioihin jollain tavalla, esimerkiksi lupaprosessien hoitamisessa ja työmaan siivouksessa. Voimme toki myös räätälöidä talon asiakkaan toiveiden mukaan.

Sisustuksessa on käytetty värikkäitä mutta sävymaailmaltaan harmonisia yksityiskohtia. Jaakko Niemelä

Kaksikerroksinen messutalo on avara ja siinä on suuret ikkunat sekä korkea, ylös asti auki oleva olohuone. Sisustuksen suunnitellut muotoilija ja sisustussuunnittelija Linda Baki kertoo, että sisustuksessa on tavoiteltu ajattomuuden lisäksi skandinaavista tyyliä, joka on maustettu boheemeilla elementeillä, kuten värikkäillä tekstiileillä. Taloon on kuitenkin haluttu luoda rauhallinen tunnelma ja siinä on otettu huomioon aistiystävällisyys. Se näkyy esimerkiksi pintamateriaalien, tekstiilien sekä värimaailman yhteensopivuutena. Myös talon akustiikkaan on kiinnitetty huomiota. Sisustuksessa on käytetty selkeitä ja suoria linjoja. Bakille on erityisen tärkeää luoda kaunis ja yhtenäinen sisustus.

Talo on suunniteltu nelihenkiselle lapsiperheelle. Se on tehty messuja silmällä pitäen, mutta myös täydentämään Sievitalon Kultakoivu-talosarjaa.