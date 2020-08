Ylivieskan Ruunakunkkareihin kiinnitetty toinen ruotsalaisosallistuja – Polara saapuu jälleen puolustamaan titteliään

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan ravikauden päätapahtuma Ruunakunkkarit 2020 lähestyvät kovaa vauhtia.

Ravikeskus Keskisessä ravataan ensi viikon perjantaina ja lauantaina kaksipäiväinen ravitapahtuma, jota tähdittävät lämminveristen Malja-ajo, Helätin-ajo sekä Ruunaruhtinas-kilpailu kylmäverisille.

Toinen varmistunut ruotsalaisvieras vuoden 2020 Ruunakunkkareissa on Stefan Dellbron valmennettava Don Viking. Don Viking on nostanut tasoaan Ruotsin puolella viime vuoden lopulla.

Kuluvalla kaudella hevosen alkukautta ovat häirinneet laukat, mutta viimeisimmät startit ovat olleet parempia ja lauantaina se ravasi uuden ennätyksensä 22,1 Rättvikissä sijoittuen lähdössä neljänneksi. Kyseessä on vahva hevonen, joka tuo oman lisämausteensa Ruunaruhtinas-kilpailuun.

Suomen osallistujajoukosta Ruunaruhtinaan titteliä Ylivieskaan saapuu puolustamaan kilpailun kaksinkertainen voittaja Polara ja Antti Tupamäki sekä Jukka-Pekka Kauhasen valmennettava Koskelan Akseli. Antti Ojanperän tallista mukana kilpailussa nähdään Josveis.

Lisää osallistujajulkaisuja on tulossa loppuviikon aikana.

Ruunakunkkarit on kaksipäiväinen ravitapahtuma Ylivieskan ravikeskus Keskisessä, joka on järjestetty vuodesta 2018 alkaen. Vuosina 2018 ja 2019 Ruunaruhtinaan tittelin on voittanut Polara ohjastajanaan Antti Tupamäki.

Kaksipäiväisessä kilpailussa kylmäveriruunat ottavat mittaa toisistaan 1 600 metrin ja 2 600 metrin matkalla autolähetyksellä. Osamatkan voittaja palkitaan 10 000 euron ykköspalkinnolla.

Ruunaruhtinas- kokonaiskilpailun voittaja määräytyy kahden ravatun matkan yhteisajalla.