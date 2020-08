Pitch Perfect hyödynsi suosikin epäonnen Seinäjoen kuninkuusravien avauspäivänä – Ylivieskalaislähtöinen Janita Antti-Roiko vankisti monteliigan johtoaan Dark Alleyn ratsailla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Seinäjoen kolmipäiväiset kuninkuusravit käynnistyivät alueen hevosilta voitokkaasti. Sieviläisen Timo Lahden valmentama ja Absolut Pitch Stablen omistama Pitch Perfect voitti Toto5-pelin avauskohteen kakkossuosikkina.

Santtu Raitala haki tammalla keulat ensimmäisellä takasuoralla. Kim Åkerlundin ajama Feels Like Flying tuli antamaan rinnalle painetta. Loppukaarteessa pelisuosikki oli hankkimassa kilpakumppanista yliotetta, kunnes hevonen sortui laukalle. Pitch Perfect näytti irtoavan tämän jälkeen ylivoimavoittoon.Tamman askel alkoi kuitenkin painaa ja loikkarin päälle saanut Mika Rintalan She Will Be rynnisti lopussa rinnalle, mutta ohi ei ollut asiaa. Pitch Perfect otti kauden toisen voittonsa. Molemmille hevosille merkittiin sama aika 16,0a.

- Mentiin mitä päästiin ja kaveri lähestyi, mutta onneksi maali oli siinä kohtaa missä ennenkin ja saatiin pidettyä voittoon, Raitala totesi.

Raitala tunnusti myös rehdisti, että pelisuosikilla oli loppukaarteessa yliote heistä, kunnes hevonen sortui laukalle.

Ylivieskalaislähtöinen Janita Antti-Roiko vankisti monteliigan johtoaan Dark Alleyn ratsailla. Neljättä perättäistä voittoa jahdannut ruuna jäi kiihdytyksessä porukan hännille kakkosradalta. Antti-Roiko ajoi tasaisesti kärkeä kiinni toisen radan vetojuhtana. Loppukaarteessa Dark Alley jyräsi kärkeen. Voitto irtosi varmaa tyyliin ajalla 17,1a.

Lauantaina kuninkuusravit käynnistyvät suomenhevosten monten SM-lähdöllä. Janita Antti-Roiko lähtee jahtaamaan SM-kultaa mestaruutta puolustavan Aton kanssa. Viime vuonna ruuna intoutui mestaruusvauhtiin kilpaillessaan ilman kenkiä Hanna-Kaisa Kärkkäisen ajamana.

Tänä kesänä Ato on kilpaillut kahdesti kengät jalassa ilman totosijoituksia. Todennäköisesti varustevirityksiä tehdään kauden pääkisaan, sillä SM-kisan ykköspalkintona on 7 500 euroa.