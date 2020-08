Lukijalta: Koronalla maustetusta EU:n lisäbudjetista

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

En oikein uskalla olla mitään mieltä ennen kuin EU:n parlamentti ja jäsenmaiden parlamentit muodostavat omat kantansa. Olisihan se aika rohkeaa, jos Lehtosen Kalle tietäisi, miten olisi pitänyt tehdä tämä 27 valtion välinen sopimus, jonka tekemiseen osallistui valtioiden päähenkilöitä ja parlamenttien enemmistöjen edustajat. Saivat sopimuksen viiden vuorokauden väännön jälkeen.

Europarlamentaarikkomme suhtautuvat enimmäkseen myönteisesti. PS-edustajien mielipiteelle ei oikein voi antaa minkäänlaista arvoa, koska he eivät ole koskaan osallistuneet maan hallitukseen eivätkä kantaneet oikeasti vastuuta maan talouden hoidosta. Voi verrata uskonnollisiin liikkeisiin, tuonpuoleisessa elämässä lupaukset toteutuvat.

Jos perussuomalaiset tunnustavat olevansa 60 vuotta vanha puolue, niin 1983 puolue osallistui SMP:nä koko kauden Sorsan hallitukseen ja 1987 vaaleissa kansanedustajamäärä putosi 17:stä 9:ään. Jos PS tunnustaa osallistuneensa Sipilän hallitukseen, niin hallitukseen osallistuneet eivät päässeet eduskuntaan.

Minusta olisi rehellistä näitä yli 20 prosenttia suomalaisia kohtaan, jotka äänestivät perussuomalaisia, kokea miten heidän edustajansa osallistuvat maan hallitukseen heidän elinaikanaan. Ei demokratiassa ole mikään uskottava selitys, ettei päästy yhteisymmärrykseen hallitusohjelmasta. Vain diktatuurissa pieni vähemmistö määrää, miten maassa asutaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mielestäni Katri Kulmuni teki uroteon, kun vei keskustan hallitukseen, vaikka puolueen kannatus oli alamaissa. Hallitusvastuuseen osallistuminen osoitti oikeasti vastuuta maamme tulevaisuudesta. Nämä viisikon naiset ovat ansainneet paikkansa maamme historiassa, tähän mennessä hyvin arvosanoin.

Koronavirus ei suinkaan ole poistunut seurastamme, vaan kestää ilmeisesti vuosia ennen kuin on päästy koronan niskan päälle. Eikä pidä käyttää sitä vaalityöhön, kuten Trumppi, joka on valmis vaikka sisällissotaan, jos siitä on hyötyä presidentin vaalissa.

Mauno Koivisto sanoi: "On haluttomuutta katsoa ikäviä asioita silmiin, mieluummin katsotaan ohi." Mielipide ei ole sama kuin tieto.

Lehtosen Kalle

Ylivieska