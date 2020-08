Lukijalta: Hyvä aloite tuottaa tulosta – Psykologikoulutus alkaa Oulussa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin Keskustanaiset tekivät hyvän ja tarpeellisen aloitteen psykologikoulutuksen saamisesta Oulun yliopistoon viime kesänä Jyväskylässä pidetylle Keskustanaisten edustajakokoukselle, jossa aloite hyväksyttiin. Asia on edennyt nopeasti eri päätöksentekoportaisiin ja saanut tukea kansanedustajilta yli puoluerajojen.

Mielenterveyden ongelmat ovat kasvussa kaikissa ikäluokissa. Tämä suunta on huolestuttava. Ennaltaehkäisevän työn resursseista niin lasten, nuorten kuin aikuisten osalta on huolehdittava.

Tätä työtä tekemään tarvitaan alan ammattilaisia kouluihin ja terveyskeskuksiin. Psykologipula on kuitenkin tosiasia täällä Pohjois-Suomessa erityisesti maakuntakeskusten ulkopuolella. Monet kunnat yrittävät tuloksetta löytää palvelukseen psykologeja, mutta virkojen täyttäminen on haasteellista, koska hakijoita on vähän tai ei ollenkaan. Myös erityisopettajista on pulaa.

Ennaltaehkäisevä työ ja monipuoliset matalan kynnyksen tukitoimet lasten ja nuorten koulutiellä auttavat mielenterveyden säilymistä. Tukea on annettava ongelmien ilmaantuessa ennen kuin ne paisuvat niin suuriksi, että huostaanotot ovat ainoa vaihtoehto. Jokainen syrjäytynyt nuori tai aikuinen on liikaa.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain tarkoitus on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja turvata varhainen tuki sitä tarvitseville. Opiskelijoilla on oikeus saada opiskeluhuollon palveluja. Laki edellyttää, että oppilaitoksen sijaintikunta vastaa psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämisestä esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta sekä ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten osalta. Lain velvoitteet eivät monessa kunnassa kaikilta osin toteudu mielenterveyden ammattilaisten henkilöstövajeesta johtuen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Opetusministeriö on äskettäin myöntänyt Oulun yliopistolle psykologian koulutusohjelman, joka sisältää psykologian kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin sekä filosofian maisterin koulutusvastuut. Suunnitelman mukaan koulutus alkaa syksyllä 2021.

Tällä merkittävällä päätöksellä helpotetaan jatkossa koko Pohjois-Suomen psykologivajetta. Erityinen kiitos kuuluu keskustalaiselle tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelle.

Kaisa Haapakoski

Kaupunginvaltuutettu (kesk.)

Sivistyslautakunnan ja

JEDUn valtuuston puheenjohtaja