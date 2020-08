Iina Matikaisen kirje Jerusalemista: Toinen aalto

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Korona, korona, korona. Voisiko olla kyllästyttävämpää kolumnin aihetta kuin korona!

Meille kuitenkin koronan toinen aalto on totta. Israel on väkilukuun suhteutettuna koronatilastoissa neljäntenä ja työalueeseemme kuuluva Oman kuudentena. Koronakuolemissa sijoitukset ovat onneksi paljon huonommat, mutta tartuntoja riittää ja taudin tarttumisen uhka on arkea. Israelissa sisäisen tiedustelun seurantatietojen perusteella voi saada terveysministeriöltä karanteenimääräyksen, mikäli on ollut lähellä tartunnan saanutta ja vähäistenkin oireiden ilmaantuessa pitää käydä koronatestissä.

Meillä ei ole mitään hätää, sillä ehdimme Suomeen kesäloman viettoon. Yritin omaehtoisen karanteenin aikana kulkea aluksi maski päällä apteekissa ja kaupassa, mutta sain sen verran kummastuneita tai pelokkaita katseita, että luovuin maaliskuun alusta elämäämme leimaavasta maskipakosta. Täällä elin hetken yhtä varovaisesti kuin mihin olin Israelissa tottunut, mutta muutaman lähimmän ystävän kohdalla vaihdoin kyynärpäätervehdyksen ihan oikeaan halaukseen.

Kun mökkisäät muistuttivat Israelin talvea ja sadetta riitti, mökkivieraiden kanssa sosiaalisen etäisyyden pitäminenkin höltyi. Olo täällä on tuntunut kuitenkin turvalliselta, sillä vähän Uuttamaata suuremmalla, uuden kotimaamme alueella, tartuntoja on ollut pahimmillaan yli 2 000 päivässä.

Loman jatkeeksi jäämme Suomeen koronaevakkoon. Täällä ei tarvitse jännittää, mitkä palvelut ovat menossa kiinni, kun kaikki ovat vielä ensimmäisen aallon jäjiltä aukenemaan päin.

Israelissa korona on aiheuttanut myös sisäpoliittisen kriisin. Juuri kun piti pelata suurin panoksin ulkopolitiikassa ja liittää miehitetyn Länsirannan alueita Israeliin, koronan toinen aalto löi päälle vaahtopäinä. Sosiaalityöntekijät menivät lakkoon valittaen vaikeita ja kohtuuttomia työolosuhteita. Perässä seurasivat sairaanhoitajat.

Pääministeri Netanjahun suosio on laskenut. Viime viikkoina hänen taloussotkunsa ja lahjussyytteensä on nostettu esille monituhatpäisissä mielenosoituksissa, kun lomautuksiin ja työttömyyteen turhautuneet ovat marssineet kaduille. Mielenosoituksia on hajotettu vesitykein ja vertakin on vuodatettu, kun äärioikeistoa edustaneet hyökkäsivät mielenosoittajia päin.

Maassa oli vuoden sisään kolmet vaalit, joissa ei puhuttu taloudesta ollenkaan, koska se oli niin hyvällä tolalla. Viime vuosi oli turismin ennätysvuosi. Tänä vuonna maan rajat menivät kiinni maaliskuun alkupuolella, eikä turistisesonkeja ole koettu.

Korona on tehnyt hallaa talouteen monin tavoin. Viimeisellä viikolla ennen Suomen-lomaamme törmäsimme kerjääviin perheenäiteihin ja firmamme juristi kertoi kahden tuttavansa tehneen itsemurhan. Tilannetta on verrattu jopa holokaustin vaikeuksiin.

Toisen aallon myötä pelkäsimme, että tuomme tuliaisina Suomeen muutakin kuin taateleita ja palestiinalaisia viinejä. Omaehtoista karanteenia vietimme Suomi-kodissamme asuvan poikamme kanssa ja vierailimme karanteeniaikana silittelemässä koiraamme appivanhempieni luona.

Kun koronalukemat Israelissa nousivat ennen kesälomaamme aina vain nopeammammalla vauhdilla, näin jo hetken iltapäivälehden otsikot mielessäni ”Lähetystyöntekijät levittivät koronaa lähipiirissään”. Muistin jossain painajaisteni välissä, että tämän skuupin antaisin kuitenkin Kalajaskaan enkä keltaiseen lehdistöön. Onneksi tälle skuupille ei ollut aihetta.

Kirjoittaja työskentelee Suomen Lähetysseuran Lähi-idän alueellisena tiedottajana ja kummilapsityön koordinaattorina Felm Centerissä Jerusalemissa. Iina Matikainen ja puolisonsa Jukka Hautala kirjoittavat Israel-kuulumisiaan Kalajokilaaksoon.