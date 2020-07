Koronan tapaan leviävät flunssavirukset kiertävät Kalajokilaaksossa – hygieniasta ja turvaväleistä lipsuminen huolettaa Kalliossa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kesä ja koronarajoitusten purku ovat näkyneet myös ihmisten käyttäytymisessä. Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa huolettaakin nyt se, että viime aikoina on lähtenyt kiertämään flunssaviruksia, joiden leviämistapa on samanlainen kuin koronaviruksella. Virusten leviäminen viittaa siihen, että käsi- ja yskimishygienia sekä turvavälien noudattaminen ei toteudu enää entiseen tapaan.

Kallion tartuntataudeista vastaavalla lääkärillä Arto Niemisellä on sellainen tuntuma, että turvavälien noudattaminen on vähentynyt kaupoissa ja muissakin paikoissa, joissa ihmiset kokoontuvat.

– Oma havaintoni on myös se, että asiointipaikoissa käsidesiä ei enää käytetäkään tultaessa ja poistuttaessa niin kuin aikaisemmin keväällä, Nieminen sanoo.

Tästä herääkin kysymys, onko korontilanteen rauhoittuminen synnyttänyt sellaista kuvitelmaa, että vaara olisi jo ohi.

– Vahva epäilys tällaisesta tulee. Kun tautimäärä on vähentynyt ja rajoituksia puretaan, niin ohjeet tahtovat unohtua, Nieminen vastaa.

Arto Niemisellä on selkeät ja yksinkertaiset ohjeet siihen, mitä arjessa tulee muistaa. Ja ne ovat myös varsin tutut.

– Ohjeethan ovat ihan samat kuin aikaisemminkin. Muistetaan hyvä käsihygienia ja käytetään liikkeissä asioidessa käsidesiä, kun tullaan ja lähdetään pois. Kun on käyty kaupassa, pestään kädet ja kun tyhjennetään ostoskassit, pestään kädet toisen kerran. Väkijoukoissa on pyrittävä pitämään turvavälit. Nämä ovat hyvin yksinkertaisia ohjeita, joita on aikaisemminkin noudatettu – ja näille pääsee jo pitkälle.

Huoli tilanteesta heräsi, kun Arto Nieminen ja hygieniahoitaja Miia Huhtanen alkoivat kiinnittää huomiota jatkuvasti lisääntyneisiin näytteiden ottomääriin.

– Valtakunnallisesti koronavirustilanne on ollut hyvin rauhallinen. Siitä huolimatta näytteitä otetaan varsin paljon. Parhaimpina päivinä Kallionkin alueella on otettu jopa kymmeniä näytteitä, mutta kolme viikkoa sitten varmistettuja Nivalan koronatapauksia lukuun ottamatta tulokset ovat olleet negatiivisia. Rupesimme miettimään, mikä tässä on taustalla ja aloimme ottaa myös muut virusnäytteet, Arto Nieminen taustoittaa.

Niistä kävi ilmi, että Kallion alueella on lähtenyt kiertämään flunssaa aiheuttavaa rinovirusta sekä "perinteistä" koronavirusta, joka myös aiheuttaa flunssan tapaisia tauteja, mutta ei ole vaarallinen, kuten pandemiaksi yltynyt COVID-19.

– Se tässä huolestuttaa, että näiden virusten leviämistapa on hyvin saman tyyppinen kuin COVID-19-koronassa. Jos alueella leviävät virukset olisivat COVID-19-koronaa, niin meillähän olisi täällä varmasti jo kymmeniä uusia tapauksia. Näiden virusten leviäminen on vahva viite siitä, Nieminen painottaa.

Nyt alueella olisivat otolliset edellytykset koronaviruksen leviämiselle. Siksi Kallio korostaa, että keväällä totuttuja käytäntöjä on syytä jatkaa.

Keväällä käyttöön otetut koronaohjeistukset purivat myös muihin flunssiin. Arto Nieminen sanoo, että etäisyyksien pitäminen ja hyvä hygienia vaikuttivat hyvin moneen asiaan.

– Influenssakin loppui silloin käytännössä kokonaan. Rekisteriin tuli vain aivan yksittäisiä tapauksia. Kuulin kollegoilta myös, että lasten korvatulehdusten määrä tipahti selvästi, Nieminen huomauttaa.