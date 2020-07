Annika Saarikko haastaa Katri Kulmunin – "Ylivieskan miniä" ilmoittautui keskustan puheenjohtajakisaan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ensi viikolla vanhempainvapaalta tiede- ja kulttuuriministeriksi palaava kansanedustaja Annika Saarikko haastaa puheenjohtaja Katri Kulmunin keskustan johtajakisassa. Puoluekokous valitsee keskustalle puheenjohtajan syyskuussa Oulussa.

Annika Saarikon odotettu ilmoitus puheenjohtajakisaan lähtemisestä saatiin hänen torstaina pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Saarikko valittiin ensimmäisen kerran kansanedustajaksi vuoden 2011 vaaleissa. 36-vuotias Saarikko on naimissa ylivieskalaislähtöisen juristi Erkki Papusen kanssa. Heillä on kaksi lasta.

Erkki Papunen vaikutti Ylivieskan vuosinaan muun muassa kaupunginvaltuustossa demareiden valtuutettuna. Nykyään hän työskentelee valtiovarainministeriössä.

Annika Saarikko ja Erkki Papunen Kalajokilaakson arkistokuvassa vuodelta 2013. Johanna Kuoppala

Torstain tiedotustilaisuudessaan Annika Saarikko sanoi arvostavansa Katri Kulmunia ja tuntevansa suurta myötätuntoa tilanteesta, johon hän joutui.

– Keskustan tilanne on vaarallisen huono. Sain voiman tehtävän tavoitteluun ennen muuta niistä lukemattomista yhteydenotoista ja vetoomuksista, joissa on kannettu syvää huolta keskustan tilanteesta. Niiden perusteella minulle on käynyt selväksi, että keskustaväki ansaitsee vaihtoehdon, Saarikko sanoi.