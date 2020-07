Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Sievinkylässä katsotaan tulevaisuuteen toiveikkaina. Kylän väkiluku on viimeisten viiden vuoden aikana ollut noususuunnassa ja kylässä on ollut oikea rakennusbuumi, kun nuoret perheet ovat paluumuuttaneet takaisin kotiseudulleen. Uudet asukkaat ovat tuoneet kylään vireyttä ja apukäsiä kylän kehittämiseen. Asukkaita kylässä on tällä hetkellä noin 340 ja asuttuja taloja 130.

– Uudet asukkaat ovat kiitettävästi lähteneet mukaan yhteiseen toimintaan ja yhdessä vanhemman väestön kanssa meillä on osaamista, vahvuutta, olemassa olevia suhteita ja uusia ideoita yhteisen asuinympäristön eteenpäin viemiseen, viihtyisyyden ja harrastamismahdollisuuksien kehittämiseen. Kaikkia tarvitaan, sanovat Sievinkylän Kehitys Oy:n puheenjohtaja Sakari Virta ja nuorisoseuran entinen puheenjohtaja Hannu Petäjistö.

Sievinkylän Kehitys Oy:n puheenjohtaja Sakari Virta näkee hyvät harrastusmahdollisuudet vireän kylän vetonaulana. Vastavalmistuneet kuntoportaat ovat ahkerassa käytössä. Tuovi Pulkkanen

Tuorein kehittämisprojekti kylällä on vanhan urheilukentän kunnostus ja sen yhteyteen rakennetut kuntoportaat. Molempiin on tarvittu mittava määrä talkootyötä, mutta tekijät niihin ovat löytyneet, ja ne ovat osoitus siitä, että yhteishenkeä on vielä olemassa. Kunnostettu urheilukenttä ja kuntoportaat sen yhteydessä palvelevat toisiaan ja muodostavat hyvän kokonaisuuden Sievinkylän Kehitykselle kuuluvan uimapaikan ja saunan kanssa.

Nuorisoseuran talkoopäällikkö ja entinen puheenjohtaja Hannu Petäjistö on tyytyväinen urheilukenttähankkeen valmistumisesta. Tuovi Pulkkanen

Vanhan urheilukentän kunnostaminen aloitettiin suunnittelutasolla Nuorisoseurassa jo kolme vuotta sitten.

– Nuorilla ei ollut paikkaa mihin mennä liikkumaan ja koko kylältä puuttui kuntoilupaikka. Luontoa on ympärillä, mutta meillä ei ollut paikkaa, jossa monen ikäiset kyläläiset pystyvät harrastamaan yhtä aikaa omia juttujaan. Kokonaisuus rakentui suunnitelmissa vähitellen, kertoo kentän kunnostamisessa talkoopäällikkönä toiminut Petäjistö.

Petäjistö on ollut rakentamassa kenttää ensimmäisen kerran jo 90-luvulla.

– Nyt kunnostettu kenttä palvelee kyläläisiä vuosikymmeniä, kun siihen saadaan toimintaa. Ideoita on olemassa, nyt voidaan lähteä viemään eteenpäin, kun puitteet ovat kunnossa.

Käyttämättömäksi jäänyt ja pahoin ruohottunut kenttä piti ensin siirtää Nuorisoseuran hallintaan, että sen kunnostamiseen voitiin hakea Leader-rahoitusta.

– Kentän omisti aikanaan Voimistelu- ja urheiluseura Sievin Ponnistus. Yhdistys oli poistettu rekisteristä, koska se ei toiminut ja kylän kolme aktiivista henkilöä nosti seuran pystyyn uudistetuilla säännöillä, koska vanhat eivät menneet rekisterissä läpi. Sen jälkeen Ponnistus möi maa-alueen edullisesti nuorisoseuralle. Nyt kenttä on taas alkuperäisessä tarkoituksessaan entistä paremmassa kunnossa, Virta kertoo historiasta.

Perheen pienimmille on oma puuhapaikka kentän reunalla. Tuovi Pulkkanen

Kokonaisuudessaan vajaan 44 000 euron hankkeen kuluista noin puolet kattoi Rieska Leaderilta saatu rahoitus. Vajaan 22 000 euron tuella kentän reunalta poistettiin ensin puusto, kuorittiin pintamaat, joista tehtiin penkka kentän päätyyn, tehtiin salaojitus, laitettiin suodatinkankaat ja kaksi kerrosta sepeliä, ennen kuin kenttä päästiin viimeistelemään tuhkakerroksella. Samaan aikaan kentän reunalle perustettiin leikkikenttä ja kunnostettiin kentän vanha huoltorakennus. Rakentaminen on keskittynyt kesäkauteen ja sitä on tehty kahden kesän aikana.

– Osa omarahoitusosuudesta on katettu talkootyöllä. Talkoolaisia on ollut vajaa parisenkymmentä, mutta erikoishommia olemme tehneet pienemmissä ryhmissä. Loput hankkeen omarahoitusosuudesta tulee nuorisoseuran kassasta, Petäjistö kertoo.

Nuorisoseuran edellinen iso hanke on ollut seurantalon pari vuotta sitten valmistunut kunnostus, joka vei viisi vuotta. Seurantalo on kunnostettu kauttaaltaan ja sen vuokraamisesta erilaisiin juhliin ja tilaisuuksiin saadaan tuloja. Lisäksi tuloja tulee jäsenmaksuista ja kalustevuokrasta. Merkittävin tulonlähde nuorisoseuralle on kuitenkin bingo.

– Uusiakin ideoita on olemassa, mutta niitä vie eteenpäin nuorisoseuran hallitus. Muun muassa iltamat tansseineen ovat yksi ilmoille heitetty idea. Omaa toimintaa nuorisoseuralla on Naperokerho.

Nuorisoseuran edellinen iso hanke on ollut seurantalon pari vuotta sitten valmistunut kunnostus, joka vei viisi vuotta. Tuovi Pulkkanen

Sievinkylän toimintaan on aiemmin kuulunut kyläpäivät, mutta niitä ei muutamaan vuoteen ole ollut.

– Aktiivinen rakentaminen on ylityöllistänyt asukkaita, mutta ne olivat perinteinen tapahtuma, joka toteutettiin joka kesä. Neljä vuotta sitten Sievinkylälle rakennettu Vanhan ajan maatalousnäyttely vaati valtavasti työtä, mutta oli menestys. Aika näyttää, mitä meidän kylällemme tulevina vuosina ideoidaan, Virta pohtii.

Sari Paananen (vas.) koutsaa Kirsi Nurkkalaa kuntoportaissa. He toteavat portaiden olevan hyvä lisä harjoitteluun. Tuovi Pulkkanen

Talkootyö, jolla Sievinkylän molemmat isot hankkeet on saatu vietyä läpi on arvokasta ja sen onnistumisesta sekä Petäjistö että Virta antavat kyläläisille isot kiitokset.

– Talkootyö ei toimi enää niin, että ilmoitetaan päivä, jolloin talkoillaan. Nyt jokaiselta talkoolaiselta kysytään henkilökohtaisesti, milloin hän ehtii talkoisiin. Siitä on se etu, että jokainen tulee sovitusti paikalle ja työt tehdään tehokkaasti. Talkoissa ei ole enää vapaamatkustajia. Ihmisillä on niin paljon kiireitä omassa arjessaan, että sovitut ajat toimivat yhteiseen tekemiseen paremmin, Virta toteaa.

Kyläläisiä on kiittäminen myös siitä, miten he suhtautuivat kuntoportaiden levennyksen takia 1 200 eurolla kasvaneeseen budjettiin.

– Meillä oli suunnitteluvaiheessa paikalla urheilijoita ja he testasivat leveyden toimivuutta. Kyläläiset suhtautuivat suopeasti käytettävyyden lisäämiseen ja tarvittavat rahat saatiin kokoon. Kunnan rahoitus hankkeelle oli 1 300 euroa ja ilman sitä hanke ei olisi edennyt ollenkaan, Virta kertoo.

55 porrasta, 30 metriä korkeutta, lähes 300 talkootyötuntia, 19 talkookertaa ja 16 eri henkilöä vaadittiin, että portaita päästään juoksemaan niin, että niissä pääsee ohittamaan.

Sievinkylän kuntoportaissa on 55 porrasta ja korkeutta 30 metriä. Portaiden tekemiseen meni lähes 300 talkootyötuntia. Tuovi Pulkkanen

Virta kertoo, että suurin haaste oli portaiden ruuvaaminen.

– Etenimme työryhmissä, jolloin työ eteni luontevasti erikoisten ruuvien ja lautojen palapelissä. Työn määrä yllätti, mutta tarvikebudjetti pysyi kurissa.

Portaiden rakentamisen yhteydessä kunnostettiin myös hiekkapolku, jota hyödyntämällä voi juosta sekä portaissa, että maastossa pehmeällä polulla.

Sievinkylän yhteistä saunaa pyörittää epävirallinen saunaseura Kehitysyhtiön alaisuudessa. Saunan pihalla on varastoituna liukuvalu jääsaunan elementit. Jääsauna oli suuressa suosiossa silloin, kun kunnon talvi vielä mahdollisti jääsaunan tekemisen. Tuovi Pulkkanen

Ylivieskan uimahallin entinen ponnahduslauta on aktiivisessa käytössä uimalammen rannassa. Tuovi Pulkkanen

Sievinkylä muodostuu kolmesta alueesta: Sievinmäki, Markkula ja Vanhakirkko. Asutus on pääosin keskittynyt Vanhankirkon alueelle. Tuovi Pulkkanen