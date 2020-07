"On äärimmäinen voitto, että turnaus voidaan järjestää" – Kalajoen beachfutikseen viikonloppuna vajaat 90 joukkuetta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Beachfutis Finnish Open järjestetään Kalajoen Hiekkasärkillä tänä viikonloppuna. Suomen suurin ja pitkäikäisin rantajalkapallotapahtuma oli alun perin tarkoitus järjestää 12.–13. kesäkuuta, mutta se jouduttiin ensimmäistä kertaa turnauksen historiassa siirtämään koronaviruspandemian vuoksi. Kalajoella turnaus järjestetään nyt 21:nnen kerran.

– On äärimmäinen voitto, että turnaus voidaan järjestää, tapahtuman järjestäjä Antti Roslander kommentoi.

Tapahtuman ajankohtaa siirrettiin jo maaliskuussa, kun koronaviruspandemia alkoi. Sen jälkeen tilanteen kehitystä ja rajoitusten purkua seurattiin viikosta viikkoon.

– Monta kertaa olimme jo perumassa tapahtumaa, mutta tilanne aina kääntyi parempaan suuntaan. Lopulta rajoitukset purettiin tismalleen tapahtuman ajankohdan kannalta oikeaan aikaan.

Yhteismäärältään yli 500 henkilön tapahtumat, jotka järjestetään ulkona, sallittiin jo heinäkuun puolivälissä. Elokuun alussa rajoituksia puretaan niin, että yli 500 hengen tapahtumia voidaan alkaa järjestää myös sisätiloissa.

Tapahtuman siirtämisellä ja koronaviruspandemialla on vaikutuksensa Beachfutis Finnish Openiin. Roslander kertoo, että joukkueita on huomattavasti vähemmän kuin aiemmin.

– Tänä vuonna osallistuu vähän vajaa 90 joukkuetta, normaalisti niitä on ollut 130–140. Ilmoittautumisissa on ollut haitariliikettä, osa on perunut ja sitten ilmoittautunut uudelleen.

Särkillä nähdään kisaamassa ainakin nelinkertainen beachfutiksen miesten Suomen mestari FC Baggio Helsingistä sekä kolminkertainen naisten Suomen mestari Kylävainion Päälliköt Espoosta. Myös viime vuoden miesten voittajajoukkue GFT/Gravity Beach Espoosta osallistuu kilpailuun Suomen mestaruudesta. Pelaajia on saapumassa kilpailuun noin tuhat.

Roslander kertoo, että tapahtuman järjestelyissä on tehty joitakin muutoksia aiempaan. Esimerkiksi kenttiä on nyt alueella vähemmän. Nyt niitä on 11. Turvavälien pitämiseksi kentät on laitettu tänä vuonna viiden hehtaarin alueelle, jolloin ne valtaavat suuren osan Hiekkasärkistä.

– Normaalisti meillä on ollut myös siirrettäviä katsomoita. Niitä ei nyt aleta sinne raahaamaan, ettei siellä istuta hirveän tiiviisti. Siellä on luonnon katsomoa ihan riittämiin, Roslander kommentoi.

Rantajalkapallosta tehtiin vuonna 2019 Suomen Palloliiton alainen virallinen laji jamestaruusmitalien jakoa jatkettiin. Epävirallisia SM-palkintoja on jaettu Hiekkasärkillä järjestetyssä kilpailussa jo aiemmin.

Voittajajoukkueille on luvassa osallistumisoikeus Euro Winners Cupiin, joka on seurajoukkuiden Euroopan-mestaruuskilpailu.