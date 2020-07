Maarit Rauhalasta vuoden 2020 Unikeko – Ylivieskan 4H:n toiminnanjohtaja luo nuorille parempia mahdollisuuksia selvitä tulevaisuudessa



Ylivieskan 4H:n toiminnanjohtaja Maarit Rauhala on vuoden 2020 Unikeko.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ylivieskan paikallisyhdistyksen kolmatta kertaa järjestämässä Unikeko-äänestyksessä selkeällä äänten enemmistöllä vuoden 2020 Unikeoksi valittiin 4H:n toiminnanjohtaja Maarit Rauhala. Äänestyksessä valintaa oli perusteltu muun muassa näin: Hän on ollut ideoimassa ja toteuttamassa mahtavaa toimintaa koululaisille, on nostanut 4H:n toiminnan uuteen ulottuvuuteen, nostanut nuorten yritystoimintaa ja on helposti lähestyttävä, rehellinen ja ihana ihminen.