Flunssatapaukset viittaavat hygienian ja turvavälien pitämisen löystymiseen – Kalajokilaakson koronatilanteessa ei muutosta maanantaina

Kalajokilaakson koronatilanne on säilynyt rauhallisena Nivalassa vajaat kolme viikkoa sitten todettujen kuuden tartunnan jälkeen. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio muistuttaa kuitenkin hygienian ja turvavälien merkityksestä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maanantain päivityksen mukaan koko maassa todettiin vuorokauden aikana viisi uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä Suomessa on tuoreen koronakartan mukaan nyt 7 398 varmistettua tartuntaa. Tässä luvussa ovat mukana Nivala 11 ja Reisjärven 12 tapausta.

Kallio tiedotti viime viikon lopulla, että sen alueella uusia koronavirustapauksia ei ole todettu Nivalan viimeisimpien tartuntojen jälkeen. Tiedotteessa todetaan, että muut flunssatapaukset ovat kuitenkin selvästi Kallion alueella lisääntyneet, joka viittaa siihen, että käsi- ja yskimishygienia sekä turvavälien noudattaminen ei toteudu enää entiseen tapaan.

– Keväällä, kun käsi- ja yskimishygieniaan ja turvaväleihin kiinnitettiin erityistä huomiota, kaikkien hengitystieinfektioiden määrä selkeästi väheni. Vaikka koronavirustilanne on rauhallinen, tauti ei ole kokonaan hävinnyt. Edelleen on siis tärkeää muistaa hyvä käsi- ja yskimishygienia sekä turvavälit, Kallio muistuttaa.

Lisäksi tiedotteessa muistutetaan maskien käytöstä vierailtaessa Kallion yksiköissä:

– Haluamme muistuttaa myös asukkaiden ja potilaiden omaisia samoista säännöistä, jotka koskevat terveydenhuollon henkilöstöäkin – vieraillessanne omaisenne luona on vierailun aikana niin ulkona kuin sisälläkin käytettävä kasvomaskia. Suositus on sosiaali- ja terveysministeriöstä ja sitä on noudatettava – myös ulkoiltaessa omaisen kanssa esimerkiksi pyörätuolilla.

– Jos suosituksia ei noudateta, on olemassa riski, että STM voi jälleen kiristää vierailurajoituksia. Erityisen suuri riski vierailurajoitusten uuteen arviointiin on, jos sääntöjen noudattamattomuuden seurauksena jossakin päin Suomea palvelukodin asukkaalla tai vuodeosaston potilaalla todettaisiin koronavirustartunta ja tartunnan arvioitaisiin tulleen vierailemassa olleelta omaiselta, Kallio painottaa.

