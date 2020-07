Sinilevän määrä kasvanut edellisviikosta – Havaintoja Haapavedellä ja Pyhäjärvellä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Sinilevää on järvissä edellisviikkoa enemmän lämpimien ja tyynten säiden vuoksi. Sinilevää on havaittu myös merialueilla veteen sekoittuneena. Tilanne on tyypillinen tähän aikaan kesästä, sillä sinilevää esiintyy yleensä eniten heinä–elokuun vaihteessa.

Sinilevää on viime viikolla havaittu hieman Pienellä ja Isolla Vatjusjärvellä Haapavedellä sekä Pyhäjärvellä. Kalajoen ja Reisjärven havaintopaikoilla sitä ei ole näkynyt. Sinilevätilanne voi muuttua nopeasti, jopa yhden päivän aikana.

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwiki-verkkopalvelussa jokaisella on mahdollisuus perustaa oma havaintopaikka ja tallentaa sille levähavaintoja järviltä ja rannikkoalueilta. Tietoa uimarantojen sinilevätilanteesta saa myös kuntien ja kaupunkien sivuilta.

Sinilevään on suhtauduttava varoen. Myrkytysepäilyissä hakeudutaan lääkäriin tai viedään eläin eläinlääkäriin.