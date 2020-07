Pakinoitsija P. Veitsi patistaa: Marjaan! Itse hän on siihen liian laiska

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Puhuvat, että olisi loistava marjavuosi. Keväällä oltiin todella huolissaan ulkomaisten marjanpoimijoiden tilanteesta koronan takia. Marjasato uhkasi jäädä metsiin. Nyt tilanne on mustikoiden kypsyessä parempi ja satoa saadaan korjattua. Tietysti on surullista, että me suomalaiset olemme laiskistuneet poimimaan puhtaita luonnontuotteitamme. On hyvä, että noita ahkeria ulkomaisia työmyyriä ahertaa metsissämme.

Valitettavasti on myönnettävä, että itsekin luontoharrastuksistani huolimatta kuulun tuohon laiskamatojen ryhmään. Tiukkaa tekee, että omaan käyttöön saan marjat poimittua, myyntiin poimiminen ei tulisi mieleenkään. Jos sopivasti kohdalle sattuu, voin marjat ostaakin.

Tiedän monia, joille luonnonmarjojen poimiminen on intohimo. Se heille suotakoon. Ihmiset nauttivat niin erilaisista asioista. Marjapaikkoja salataan, kadehditaan toisten saaliita ja kehuskellaan omia. Sanotaan, ettei kalamiestä kateellisempaa ihmisryhmää ole. Väitän, että on. Himomarjastajat. Siitäkin huolimatta on äärimmäisen hienoa ja arvostettavaa, että tuo metsän kulta saa joidenkin sydämet sykkimään.

Kotimaisia marjoja on tutkittu paljon. Vitamiinien ja energian lisäksi ne sisältävät runsaasti kivennäis- ja hivenaineita, kuituja sekä viime aikoina mainostettuja antioksidantteja. Marjoja suositellaan syömään pari desiä päivittäin. Niistä voi tehdä mehuja, jälkiruokia ja lisukkeita. Sellaisenaan ne ovat mainio lisä aamupuuroon tai jugurttiin. Terveellisyyden lisäksi marjat ovat maukkaitakin.

Marjaisten herkkujen säilömiseen meillä on vuosisataiset perinteet jo paljon ennen pakastimien yleistymistä. Mehuina, hilloina, soseina, survoksina ja kuivattuinakin säilöen marjoja on syöty aina. Viimeisinä vuosikymmeninä pakastamisesta on tullut yleisin tapa säilöä marjojen aromit talven varalle. Pakastaessa vitamiinit ja muut tärkeät terveyden edistäjät säilyvät marjoissa hyvin.

Marjojen satokausi lomittuu kätevästi pitkälle ajalle vuoden kierrossa. Ensimmäisenä päästään poimimaan ylivuotisia karpaloita heti lumien sulettua. Heinäkuun puolivälissä eli juuri nyt on hilla-aika. Ne kypsyvät etelästä pohjoista kohti, pohjoisessa parhaat ajat ovat käsillä. Kun hillat ovat pakkasessa, alkaa mustikan poiminta. Vadelmat kypsyvät myös heinäkuun loppupuolella. Niiden poimiminen on tarkkaa puuhaa, sillä kypsyminen on hyvin vaihtelevaa ja hyvänä marja säilyy vain vähän aikaa. Puolukka kypsyy myöhään. Pikku yöpakkaset jouduttavat kypsymistä. Viimeisenä kypsyy erikoisherkku tyrni vasta syys-lokakuussa.

Luonnonmarjojen lomassa kypsyvät myös puutarhamarjat. Niitä voi poimia joutoaikoina. Eli marjaan mars, mars!