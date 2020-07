Pääkirjoitus: Omaisuusrikoksia voi torjua

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

27.7.2020

Toisaalla tässä lehdessä oleva uutinen kertoo siitä, kuinka jokapäiväistä omaisuusrikollisuus nykyisin on. Tavaraa varastetaan niin paljon, että poliisin on pakko reippaasti priorisoida tutkintaansa. Tavanomaiset pyörävarkaudet ja muut pienehköt, yleensä näpistyksiksi luettavat rikokset täyttäisivät poliisin kaikki päivät, jos niitä alettaisiin perusteellisesti tutkia. Kuten rikosylikomisario Ilkka Piispanen jutussa sanoo, poliisi on niiden kanssa helisemässä.

Pyörävarkauksien järjettömän suuri määrä tulee silmille sosiaalisessa mediassa. Joka ainoa päivä joku peräänkuuluttaa varastettua menopeliään tai tiedottaa löydetystä ja syrjään heitetystä pyörästä, joka mitä ilmeisimmin on varastettu.

Onko pyörävarkauksista tullut joku kummallinen kansanhuvi vai mistä ilmiö kertoo? Varsinkin, jos pyörä on lukitsematta, osa kansalaisista tulkitsee niin, että se on vapaata riistaa.

Miltei yhtä yleinen ilmiö on työkalujen ja erilaisten materiaalien varastaminen rakennustyömailta. Pyöriin verrattuna kyse on kuitenkin astetta vakavammasta asiasta. Saaliiden arvo on usein huomattava ja tekijät enemmän tai vähemmän ammattilaisia. Varsinkin kupari houkuttelee varkaita korkean myyntihintansa takia.

Melkoisia kauhutarinoita kerrotaan myös yleistyneistä kotimurroista. Taitavimmat rosvot piipahtavat korukaapilla ilman, että isäntäväki edes herää yöuniltaan.

Koska poliisilta ei voi vaatia mahdottomia, myös omaisuuden omistajilla on vastuunsa ja myös keinoja torjua rikollisuutta. Nykypäivänä ei voi mitään jättää lukitsematta ja mieluimmin vielä moninkertaisin varmistuksin. Se helpottaa myös asiointia vakuutusyhtiön kanssa.

Kameravalvonta on tänä päivänä halvimmillaan erittäin edullista hankkia. Riistakamerastakin on apua. Ja kun valvonnasta vielä kerrotaan näkyvästi, luulisi sen hillitsevän kovinta anastusintoa.

Yllättävän moni luottaa yhä hyvään tuuriin. Sivukylillä näkee vielä kuin kutsumerkkinä varkaille luudan oven päällä.

Varkauksien taustalta löytyy usein huumekauppaa ja huumeiden käytön rahoittamista, poliisi kertoo. Valitettavasti se touhu ei ole vähenemään päin. Eikä niin ollen omaisuusrikollisuuskaan.