Lukijalta: Onko kauppakeskus Merran piha turvallinen?

Kaaduin 10.7. Kalajoen Halpa-Hallin pihalla pihakivetykseen ja nilkkani murtui. Kaupan pihalla ulko-oven välittömässä läheisyydessä oleva katukivetys ei ole turvallinen. Siinä ei ole värieroa, varoitusta tai turvamaalausta, että sitä osaisi täysien kauppakassien kanssa varoa tai edes huomata.

Kuulin samalla paikalla tapahtuneista muista kaatumisista Halpa-Hallin henkilökunnalta, joka teippasi vereslihalle menneet sormeni, Kalajoen terveyskeskuksen henkilökunnalta sekä vielä tutulta hoitajalta, joka työskentelee Kalajoen terveyskeskuksessa. Myös paikallinen ystävä on kompuroinut samassa paikassa. Halpa-hallin henkilökuntaan kuuluva henkilö kertoi paikan olevan ongelmallinen myös talvella.

Minua auttamaan tullut asiakas ihmetteli, miten tälle kiveykselle ei ole vieläkään tehty mitään, vaikka niin moni on tässä loukannut. Kyseessä ei siis ole vain yksittäinen kaatuminen, vaan kivetys on oikeasti vaarallinen. Valitsin kulkureittini autoni parkkiruudun ja sen mukaan, mikä on turvallisin reitti lapseni kannalta, koska parkkipaikka oli vilkas ja lähes täynnä autoja.

Nilkkani murtui ja se kipsattiin, leikkauksen mahdollisuuttakin arvioidaan ortopedin käynnillä. En tule olemaan työkykyinen vielä pitkään aikaan. Kesäsuunnitelmatkin menivät kerralla uusiksi, kaiken lisäksi minulla oli 10-vuotishääpäivä.

Olin yhteydessä kiinteistön omistajaan (omistaja ei ole Halpa-Halli), ja minulle vastattiin, että piha on tehty suunnitelmien mukaan ja se on turvallinen eikä heidän korviinsa ole siitä tullut loukkaantumisia, eivätkä he siksi ole korvausvelvollisia vahingon sattumisesta. Käsittääkseni kiinteistön omistaja kuitenkin on vastuussa piha-alueen turvallisuudesta.

Halpa-halli on pyytänyt kiinteistön omistajalta huomiomaalausta kyseiseen paikkaan minun yhteydenottoni jälkeen, mutta siitä ei taida olla apua talvella. Kauppakeskuksessa asioi turisteja, lapsia, lapsiperheitä, eläkeläisiä, monen ikäisiä ja kuntoisia asiakkaita.

Kesä pilalla