Välimerellinen tilateos entisessä automaalaamossa – Ylivieskalainen Matti Sailokoski teki harrastetilastaan oman Rodoksen



Armeijapyöriä Matti Sailokoskella on kolme. Harrastetilan moottoripyöräpajassa oleva Harrikkakin on viittä vaille valmis. Öisellä nettiselailulla siihen löytyi myös alkuperäisase.

Tänään on Rodokselle ennustettu yli 30 asteen hellettä. Samanlaista säätä on luvissa tästä eteenkinpäin. Ylivieskassa helleaalto on takana.