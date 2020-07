Kristiina Parkkila pohtii elämän kipupisteitä: Visiitti-kolumnissaan: Kun pisteet eivät riitä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Istun kuumassa junassa vihreällä hiostavalla penkillä ja tuijotan hermostuneena kelloa. Juna seisoo. Olen menossa pääsykokeisiin ja tajuan, että myöhästyn. Loistavaa tulevaisuuttani uhkaa harmaa pilvi. Jos myöhästyn liikaa jään ulos kokeesta.

Ja niin käy, että vaikka saan kuin saankin onnekseni osallistua kokeeseen, en pääse haluamaani oppilaitokseen. Pisteet eivät riitä. Olen luentosalin pöytään lysähtäessäni niin väsynyt ja hermostunut, että pääni on aivan tyhjä. En muista mitään lukemastani. Yritän kyllä kovasti, ja lähelle pääsen, mutta hakijoita on paljon ja minua terävämmin muistavia.

Moni nuori on vastikään odottanut jännityksellä postia. Postia, joka riemastuttaa tai tuo pettymyksen. On eletty kaikin puolin paineisia ja erikoisia aikoja koko kevät. Tulevaisuuteen on silti pitänyt tähdätä. Jatko-opintoihin hakevilla on ollut jännittävät pääsykokeet tai ankara pohdinta, mitä ja mihin. Joka tapauksessa, tulokset ovat tulleet ja alkaa suuntautuminen uuteen.

Monenlaista pisteytystä tässä maailmassa sitten riittääkin. On ylioppilaskokeiden pisteet, yhteishaun pisteet, korkeakoulujen valintapisteet. Sarjapisteet, syöttöpisteet, painoindeksit, masennus- tai uupumustestin pisteet, luottotietopisteet, älykkyysosamäärä, muistitestit. On koulun lukunopeuspisteitä, liikuntatuntien telinevoimistelu- ja liikkuvuuspisteitä ja mitä ikinä pisteitä. On opettaja, joka ei niitä haluaisi antaa, mutta on pakko. Onko? Anteeksi lapset, ei silti vertailla! Lapsi ynnää salaa sohvannurkassa alakoulun päättötodistuksen numeroitaan ja näen kaikesta, että laskutoimituksen tarkoitus on tietää, mikä olisi todistuksen keskiarvo.

Lohdutukseksi opiskelupaikkaa hakeville nuorille todettakoon, että heidän elämänvaiheensa ei ole ainoa, jossa pisteet vaikuttavat elämään ja arkeen valtavan paljon. Elämän loppupäässä pisteyttäminen raadollisinta onkin. Sydäntä kylmää, kun muistisairas mummu tai pappa ei enää pärjää yksin kotonaan muttei saa hoivakotipaikkaa. Ei, vaikka sen kipeästi tarvitsisi oman turvallisuutensa vuoksi.

Omaiset ovat turtana, toivovat ja odottavat. On jonoa, on palvelutarpeen arviointia, on pisteet, jotka lasketaan toimintakyvystä, muistista, pidätyskyvystä, omasta tahdosta. Ja jos pisteet juuri ja juurikaan eivät riitä täyttääkseen kriteerit, päätöksentekijän on ruksattava kielteinen päätös, vaikka sydämessä kirpaisee.

Kaikki elämän pisteet. Jokaista meitä mitataan. Mikään pisteytys ei kuitenkaan kerro todellista ihmisen ja elämän arvoa.

Kirjoittaja on pullamössösukupolvea edustava, tyhjän pesän syndroomaan hyvissä ajoin valmistautuva viestinnän ja koulutuksen sekatyöläinen ja Kalajaskan pakinoitsija jo toisessa polvessa.