Psykologian koulutus alkaa Oulun yliopistossa

Oulun yliopistossa aloitetaan psykologien koulutus. Alustavien suunnitelmien mukaan kandidaattikoulutuksen pitäisi alkaa syksyllä 2021 ja opiskelijoita valittaisiin ensimmäiselle vuodelle 40.

Kandidaatin lisäksi yliopistossa voi tulevaisuudessa suorittaa myös psykologian ja filosofian maisterintutkinnon, psykologian lisensiaatin ja psykologian tohtorintutkinnon.

– Päätös on Pohjois-Suomen kannalta merkittävä ja auttaa paikkaamaan alan osaajien työvoimapulaa. Psykologien koulutus on suosittua, ja nyt pääsy alalle paranee. Lisäksi päätös vahvistaa ihmistieteiden tutkimusta ja koulutusta Oulun yliopistossa, sanoo professori Helka-Liisa Hentilä, joka on vastannut asian valmistelusta.

Psykologipula vaivaa erityisesti Pohjois-Suomea. Virkojen täyttäminen on ollut haasteellista vuosien ajan etenkin kaukana maakuntakeskuksista olevissa kunnissa. Alan osaajia tarvitaan nykyistä enemmän muun muassa varhaiskasvatukseen, oppilashuoltoon, nuorten palveluihin, kuntoutukseen, neuropsykologiaan ja avohoidon konsultaatiotehtäviin. Myös sosiaali- ja terveysalan ulkopuolinen työelämä vaatii uutta psykologiosaamista.

Arvion mukaan psykologien tarve tulevaisuudessa kasvaa entisestään nykyisten psykologien eläköityessä ja siksi, että mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet kaikissa ikäryhmissä.