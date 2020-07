Snowline Ace väläytti kapasiteettiaan Oulussa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Juha Laurilan Snowline Ace voitti värikkäiden vaiheiden jälkeen Toto5-pelin avauskohteen maanantaina Oulussa.

Keulapaikkaa tavoitelleista hevosista Blueray Savoy ja King Casper sortuivat alkumatkasta laukalle. Kärkipaikan haki väkisin haltuunsa Samuli Sinkkosen valmentama ja osaomistama Salama Sea Veli-Pekka Toivasen ajamana 11,5-vauhtisessa avauksessa. Santtu Raitalan luotsaama Snowline Ace asettui toisen Kalajoen hevosen selkään. Viimeisen takasuoran auetessa Raitala nosti ajokkinsa kirikaistalle ja Snowline Ace rynnisti lyhyessä ryhmässä hallittuun voittoon ajalla 13,8a. Voitto oli hevoselle kauden ensimmäinen.

– Samaa peltoa on kierretty seitsemän vuotta. Suoritukset ovat kuitenkin ailahdelleet. Kykyjähän sillä on, mutta se on ollut välillä vähän jäykkänä tai sitten sillä on ollut jotain muuta. Ainut mitä se tarvii, on hieroja sopivin väliajoin. Raution Pentille iso kiitos siitä, Juha Laurila kommentoi.

Kovaan avaukseen yhden prosentin hevosena sortunut Salama Sea 15,1a sinniteli maaliin viidentenä.

Illan avauslähdössä voittoon rynnisti Niko Jokelan ajama Turpeinen 30,4 Oulaisista. Reippaasti 40 metrin takamatkalta liikkeelle lähtenyt ruuna sai hyvän juoksun toisessa ulkoparissa. Maalisuoran kirikamppailussa ruuna ohitti vetoapua tarjonneen Sintukan vastarinnan. Vilho Raution ja Riikka Finnin omistama Turpeinen paransa volttiennäystään reilut pari sekuntia lukemiin 30,4. Ylivieskalaisen Hakalan Tallin omistama ja Antti Isomaan ohjastama Sintukka oli hyvä kakkonen ennätyksellään 31,5. Nelivuotislahjakkuus nousi samalla ikäluokkansa nopeimmaksi tammaksi tällä kaudella.

Alueen hevoset olivat lähellä voittoa myös kahdessa muussa lähdössä Ville Pohjolan ajamana. Annika Pisanon ja Juha Mäensivun Tagged Artist johti ryhmäänsä loppumetreille saakka. Nivalan ruunan voittohaaveet murskasi Jouko Joensuun Herman Star, tuikkaamalla maalipaalulla voiton Kolariin. Molemmille hevosille merkittiin sama aika 18,1a.

Haapajärvisen Tarmo Aholan Kuusiraitanen kurkotti kärkeen päätöspuolikkaan käynnistyessä. Maalisuoran auetessa ori sekosi laukalle, nousemalla voittajan tuntumassa vielä kakkoseksi ajalla 31,3x.