Päätoimittajalta: Remppahommia ja kauppatapoja

Ei sellaista kesää, etteikö omakoti- ja mökkiasukas jotakin remontoisi. Ainakin meidän huushollissamme sitä lajia riittää.

Omituisen pitkän jahkailun jälkeen päätimme viimein hankkia ilmalämpöpumpun taloon. Osittain se johtui koronasta. Kun oli etätöitä tiedossa, piti varmistaa, ettei tarvitse saunalämmössä hommia paiskia. Vaikka työt ovat enempi aivokapasiteettia rasittavia, pehmenee se aivokudoskin tarpeeksi korkeissa lämpötiloissa.

Hankinta todellakin haukkui hintansa jo helteisen kesäkuun aikana. Ei olisi järki juossut senkään vertaa kuin nyt jolkotteli viilennetyssä kotitoimistossa.

Vakaan harkinnan jälkeen hankittiin myös uusi peltikatto jo ruosteenpunaa poskilleen saaneen vanhan tilalle. Otettiin paikallinen urakoitsija, joka teki erittäin nopeaa ja kaikin puolin moitteetonta jälkeä. Ja kohtuuhintaan.

Olen yleensä noudattanut periaatetta, että yhtään isompaa hankintaa en tee kysymättä useampaa tarjousta. Nytkin selvittelin hintatasoa etukäteen, ja kun kysyin ennestään tuntemiltani toimittajilta oman tarjoukseni, saatoin luottaa siihen, että hinta–laatu-suhde on kohdallaan.

Kokemus on opettanut. Aina ei ole mennyt yhtä sujuvasti. Ja monenlaisia kertomuksia suoranaisista huijauksista on niin paljon korviin kantautunut, että herkkäuskoisuus on näissä asioissa karissut.

Kattoremontti kuuluu siihen työsuoritusten sarjaan, jonka hinnoissa saattaa olla todella hurjia eroja. Toki jokainen katto on oma tapauksensa ja tuotteissa on merkittäviä eroja, mutta todella epäilyttäviäkin on tietoon tullut. Ei voi olla niin, että suunnilleen samankokoisten ja -mallisten talojen normaalin peltikattourakan hinta saattaa toisella olla yli kaksinkertainen.

Tuttu kauppamiesten sanonta kuuluu, ettei tyhmä ole se, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. Eihän kattoremontin hintaa missään virallisesti taulukoitu, mutta kohtuullisuus kuuluu asiallisiin kauppatapoihin.

Ylihinnoittelu on merkki nopeasta voitonpyynnistä. Ei ehkä ole aikomustakaan pysyä alalla pitkään. Jo se kertoo paljon luotettavuudesta, jos yrityksellä on useiden vuosien historia toimialalla.

Pahimpia ovat kertomukset ikäihmisten huijauksista. Harva lähtee peräämään oikeuksiaan, kun tiedossa on vuosien oikeusriitely. Ja häpeä hiljentää tehokkaasti.

Suosittelen muillekin tuota kilpailuttamisperiaatetta. On helppo sanoa ovelta ovelle -kauppiallekin: Tervetuloa tekemään tarjous, mutta voin heti sanoa, että pyydän joka ostoksestani vähintään kolme tarjousta. Se hillitsee kovinta kiirettä saada nimet sopimuspaperiin.

Seppo Kangas

seppo.kangas@kpk.fi