Luomuhärkäpapu kasvaa nyt Ylivieskassa rehevänä – Reko-asiakkaat saavat Hannun Kontion pitämään viljelyn monipuolisena



Härkäpapu on ollut ylivieskalaisen Hannu Kontion varhainen luomukasvi. Siitä hänelle näyttää tulevan nyt hyvä sato. Kasvuolosuhteet ovat olleet suotuisat.

Ylivieskalainen luomutuotannon uranuurtaja Hannu Kontio on pitänyt kasvinviljelynsä monipuolisena. Se on harvinaista näillä lakeuksilla, kun tyypillisesti viljellään per luomutila myyntiin enimmäkseen kahta viljalajiketta.