Maastohiihtäjä Anna-Kaisa Saari palaa kahden vuoden tauon jälkeen Ylivieskan Kuulaan

YLIVIESKA

Kaksi kautta Oulun Hiihtoseuraa edustanut Anna-Kaisa Saari palaa kasvattajaseuraansa Ylivieskan Kuulaan. Saari liittyy keväällä perustetun Kuula Ski Teamin hiihtäjiin.

25-vuotias Saari on voittanut urallaan kahdeksan SM-mitalia. Hiihdossa on kolme nuorten Suomen mestaruutta ja kaksi SM-hopeaa. Yleisurheilussa Saaren plakkarissa on nuorten sarjojen SM-hopeaa 3000 metriltä sekä SM-maastoista hopea- ja pronssimitalit.

– Tosi positiivisella ja rauhallisella mielellä olen palaamassa. Takana on monen tekijän summana terveydellisesti kaksi vaikeaa kautta. Viime talvesta tuli kokonaan välitalvi. Tuntuu hyvältä ja oikealta valinnalta palata Kuulaan. Tavoitteenani on päästä kaikin puolin terveenä takaisin hyvään harjoitusrytmiin ja kilpaurheilun pariin. Tuntuu myös hyvältä, kun seura on perustanut Kuula Ski Teamin. Voin olla antamassa tuohon ryhmään omia kokemuksiani kaikkien hyödyksi, Saari kertoo paluusuunnitelmistaan Kuulan tiedotteessa.

Saari on jo tällä viikolla mukana Kuula Ski Teamin leirillä Ylläksellä. Kuula Ski Teamin valmennuspäällikkö Maija Järvelä sanoo, että leiri on ryhmän toinen tälle kesälle.

– Kesäkuussa oltiin viikko Vuokatissa ja tehtiin paljon testejä. Ylläksen viikon leiri painottuu peruskuntokauden harjoitteluun. Viikonloppuna hiihtäjät ovat mukana Ylläs Skistar Racessa, joka sisältää vuorijuoksu- ja rullahiihtokilpailut, Järvelä sanoo.

Kuula Ski Teamissä on seitsemän hiihtäjää. Anna-Kaisa Saaren lisäksi ryhmään kuuluvat Esa-Pekka Mustola, Jarkko Reijonen, Jimi Leppälä, Enni-Sofia Saari, Miro Jylkkä ja Veera Vähäkangas.

Toinen Kuulaa ensi kaudella vahvistava hiihtäjä on Sievin Sisusta siirtyvä Jussi Mökkönen. Mökkönen kertoo, että seuravaihdon tarkoituksena on saada iskukykyinen joukkue veteraanien SM-viesteihin.

– Kuulalla on hyvä veteraaniporukka, tavoitteenamme on taistella SM-viesteissä mitaleista. Olen treenannut kesällä ja talvella paljon Kuulan porukan kanssa ja seuravaihto on luonnollinen jatkumo, kertoo Mökkönen.