Pleikkarit ja vahvistin lähtivät nuorisotalo Sputnikiin murtautuneiden mukaan Ylivieskassa

Nuorisotalo Sputnikiin Ylivieskassa on murtauduttu viikonlopun aikana. Todennäköinen ajankohta on perjantain ja lauantain välinen yö.

– Nuoret huomasivat varkauden lauantai-iltana ja lähettivät viestiä minulle. Sisään oli menty sivuovesta, jossa on rautaverkko eli siihen on tarvittu kunnon mojautus, että ovi on saatu rikki, nuorisopalvelujohtaja Elisa Männistö kertoo.

Varkaat saivat saaliikseen saivat Playstation 3 ja Playstation4 -pelikonsolit sekä Sony-merkkisen Dolby Surround 5.1 -vahvistimen.

– Paikkoja ei oltu sotkettu, eikä mitään muuta ole viety, joten murtautujat tiesivät mitä hakevat ja mistä. Kaiken lisäksi toinen pleikkari oli haettu yläkerrasta ja toinen alakerrasta, Männistö kertoo.

– Tulee tylsä syksy, jos varastettuja latteita ei saada takaisin, hän jatkaa.

Ylivieskan nuorisotalo Sputnikiin ei ole murtauduttu koskaan aikaisemmin.

Jos sinulla on tietoja tapahtumasta tai olet nähnyt kyseessä olevia tavaroita kaupiteltavan tai tiedät jollekin yhtäkkiä näitä ilmestyneen, Ylivieskan poliisin palvelupäivystyksen numero on 0295416409. Voit jättää vihjeesi myös poliisin vihjenumeroon 0295416194.

– Toivottavasti nämä löytyy, että saadaan Sputnikissa kuva näkymään ja pystytään pelaamaan pleikkaria, kun ovet ensi kuussa taas aukeavat, Elisa Männistö toivoo.

Sputnikissa ei ole valvontakameroita.