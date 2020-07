Humu-Venlalle avausvoitto kotiradallaan – Ravit Taiga Caramell vei Kalajoen ravi-illan suurimmat rahat Raaheen

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Petra Haapakosken Humu-Venla otti uransa avausvoiton kotiradallaan Kalajoella. Ahti Antti-Roiko ajoi Humu-Venlan mailin voltissa pitävään piikkiin suosikki Noriinan tuhrittua mahdollisuutensa lähtölaukkaan.

Loppusuoralla Humu-Venla piti vaivattomasti johtonsa. Ahti Antti-Roikon mukaan lähtö on Humu-Venlalle vaikeinta.

– Jos startti onnistuu, niin silloin on paljon voitettu. Matkalla tämä on ravivarma. Hevonen on vahva ja jaksaa kyllä mennä.

Omistaja-valmentaja Petra Haapakoski iloitsi 6-vuotiaan tammansa uran avausvoitosta:

– Nyt tuntuu hienolta. Ahti tietää, miten tammalla pitää ajaa, Haapakoski totesi.

Nuorten sarjan 1600 euron ykkösrahat menivät Arto Laurukaisen Taiga Caramellin myötä Raaheen. Voittajaa ajanut, kymmentä hevosta valmentava Laurukainen on myös kasvattanut Taiga Caramellin.

– Tänä vuonna juoksut eivät ole onnistuneet, kun olemme jääneet aina kuolemanpaikalle. Nyt meni juoksu hyvin, Laurukainen tuumi tammastaan, joka nitsti vetotyöt tehneen Hannu Hietasen Cheerful Dreamin hillotolpalla.

Lämminveristen kovimmassa lähdössä, 2600 metrin voltissa Hannu Hietanen sai Rapid Leaderillä vetää keulassa rauhallista 20,0-vauhtia. Markku Hietanen käänsi Troopersin löylynheittäjän paikalle toiselle ilman vetoapua jo 1800 metriä ennen maalia.

Kirisuoralla Troopers oli vailla vastusta. Myös johtavaa seurannut Jeppas Roulett ohitti vetotyöt tehneen Rapid Leaderin.

– Viimeisessä etukaarteessa ruuna vilkuili vähän tallialueelle, kun luuli homman olevan ohi. Vähän muistutin ja oikaisin, niin se oli heti valmis kilpailemaan, Markku Hietanen muistutti.

Troopersille voitto oli kauden kuudes. Viime vuonna ruuna voitti peräti 12 kertaa.

Totonelosen kakkoskohteessa voittoon kiri kaukaa takaa neljännen radan kautta kohtia kärkeä takasuoran alussa lähtenyt Silveriina/Hannu Hietanen. Panu Ahosen Starling Chick taipui loppusuoralla.

– Silveriina on juoksijahevonen. Kun juoksu onnisuu, se ottaa voiton, Hietanen totesi raahelaisesta Silveriinasta, joka otti Kalajoella uransa toisen voiton.

Ville Pohjola johti Rain´s Bansheella lyhyttä volttia alusta loppuun. Kovaa vetänyt kauhavalaistamma otti illan teemaan sopivasti myös uransa avausvoiton.

– Kalajoella on hyvä ajaa keulasta ja kun oli mailin matka, ei taktiikasta ollut epäselvyyttä. Tamma on ollut kunnossa koko vuoden, mutta on vähän kuuma ja käy ennen lähtöä kierroksilla. Nyt sujui ongelmitta, Pohjola painotti.