Kalajokilaakso 30 vuotta sitten kertoi pitäjäpäivistä ja auringonpimennyksestä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kolme vuosikymmentä sitten 20. heinäkuuta Kalajokilaakso kertoi etusivullaan tulevan viikonlopun pitäjäpäivistä Alavieskassa ja Sievissä sekä 22. päivän vastaisena yönä näkyvästä auringonpimennyksestä.

Sisäsivuilla lehti vieraili Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla, ja Urheilulaakso oli ollut mukana, kun maaherra Ahti Pekkala on vihkinyt uusitun Nivalan Tuiskulan urheilukentän käyttöön. Kentällä on tehty varsin hyviä tuloksia, joista mainitaan muun muassa Päivi Alafrantin puukeihään ME-tulos 54,80. Onkohan tuo ME vieläkin voimassa? Antti Haapakoski oli juossut pika-aidat 14,03, Harri Palola hypännyt seivästä 540 ja Päivi Tikkanen juossut 800 metriä aikaan 2.09,31.

Auringonpimennyksestä on haastateltu tähtitieteellisen yhdistyksen, Ursan jäsentä Veijo Savelaa. Hän sanoo, että auringonpimennys on lähinnä elämys ja suuri mediatapahtuma, tieteellisiä kokeita ei harrastajan kannata auringonpimennyksestä tehdä.

– Linnunradalla tapahtuu kuukausittain niin paljon mielenkiintoista, että tähtiharrastajille riittää katseltavaa, hän sanoo.

Savela ei kuitenkaan vähättele auringonpimennyksen ainutlaatuisuutta ja hän muistuttaa silmien suojauksen tärkeydestä.

Auringonpimennys on näkynyt Ylivieskassa 30 vuotta sitten sunnuntaina 22. heinäkuuta kello 4.56.

”Vaikka pilviverhokin olisi auringon edessä, tarjoaa pimennys amatöörillekin mielenkiintoista: voi esimerkiksi seurata, miten luonto siihen reagoi. Kerrotaan, että edellisen täydellisen auringonpimennyksen aikaan 1945 lehmät kävivät maata ja linnut lopettivat laulamisen keskellä päivää, koska luulivat yön tulleen.”