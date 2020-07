Ylivieskan Juurikoskenkatu suljettiin rekoilta vanhalla päätöksellä - Kadulla halutaan testata jalankulun ja pyöräilyn suosimista



Auto kääntymässä Kauppakadun liittymästä Juurikoskenkadulle. Liittymän ahtaus on herättänyt keskustelua. Ylivieskan kaupunki on tarkoituksellisesti estämässä rekkaliikenteen kadulle, koska siellä halutaan painottaa pyöräilyn ja jalankulun mahdollisuuksia.

Ylivieskan ydinkeskustan kaduista Juurikoskenkatu on kesän aikana kuumentanut kansalaiskeskustelua, vaikka sen rakentaminen on varsinaisesti alkamassa vasta ensi vuonna. Ahtaat liittymät kadulle on kuitenkin jo tehty Asemakadulta ja Kauppakadulta.