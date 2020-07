Pääkirjoitus: Tärkeitä lähettiläitä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

20.7.2020

Perjantaina kantautui pääkaupungista suruviesti, joka kertoi valtiovarainministeriön pitkäaikaisen korkeimman virkamiehen valtiosihteeri Raimo Sailaksen poismenosta. Pitkään syöpää sairastanut Sailas kohosi urallaan aikakautensa tunnetuimmaksi ja eniten siteeratuksi valtion virkamieheksi. Valtava tietomäärä, selkeä ulosanti ja rohkea mielipiteiden esiintuonti tekivät hänestä median suosikin.

Hänen toinen, virkatehtävien ulkopuolinen julkisuudessa näkynyt puolensa oli kotiseututyö. Hän toimi pitkään Suomen Kotiseutuliiton hallituksessa ja sen varapuheenjohtajana.

Harrastuneisuus kotiseutuasioihin kumpusi Raimo Sailaksen kotiseuturakkaudesta ja -ylpeydestäkin. Vaikka hän asui suurimman osan elämästään pääkaupunkiseudulla, kotiseutu tarkoitti hänelle Nivalaa, nivalalaisuutta ja maaseudun elinvoimaa laajemminkin.

Hän ei koskaan epäröinyt tuoda juuriaan esille millä tahansa areenoilla. Jotkut kyselivätkin, mitä Nivalan kaupunki Sailakselle maksanut, kun hän niin ahkeraan synnyinpitäjäänsä mainostaa.

On muitakin valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin tunnettuja suomalaisia, jotka muistavat pitää synnyinseutujaan esillä. Nivalasta lähteneitä voi luetellä useita: oopperalaulaja Esa Ruuttunen, näyttelijä Eeva-Maija Haukinen, Raimo Sailaksen veli, finanssialan vaikuttaja Harri Sailas ja niin edelleen. Ylivieskalaisuuttaan ei peittele myöskään näyttelijä Minttu Mustakallio, joka sai tästä syystä Ylivieska-mitalin jokunen vuosi sitten. Ja monia muita alueen merkkihenkilöitä.

Jokainen kunta ja kaupunki haluaa myönteistä mainetta. Sen eteen tehdään isojakin satsauksia: kokonaisia näkyvyysstrategioita, imagokampanjoita ja vähintäänkin mainos valtakunnan mediassa silloin tällöin. Niiden teho on vaihteleva.

Mikään tuskin on tehokkaampaa kunnan imagotyötä kuin tunnetun henkilön luontevat ja vapaaehtoiset esilletuonnit myönteisessä valossa. Jos ja kun se on toistuvaa ja pitkäkestoista, sillä varmasti on vaikutusta. Tuo edellä vitsinä mainittu kunnan maksama palkkio saattaisi hyvinkin olla hintansa väärti.

Vähin, mitä kunta voi tehdä, on aika ajoin muistaa tällaisia ilmaisia markkinointihenkilöitään. Tavalla tai toisella.