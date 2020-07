Nuoret pyörittävät Kesäkahavilaa Oksavalla: Parasta työssä on ihmisten kohtaaminen

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Oksavan koulun vanhalla puolella toimii kesän ajan nuorten, yläasteikäisten 4H-yrittäjien pyörittämä Kesäkahavila. Kuutena päivänä viikossa auki olevan kahvilan toiminnassa on mukana seitsemän nuorta, jotka vuorottelevat pareittain niin, että työvuoroja osuu viikkoon kolme tai neljä.

Kyltti ohjaa ohikulkijat kahavilaan. Tuovi Pulkkanen

Vohveli jäätelön ja hillon kanssa on kahvilan ykköstuote. Tuovi Pulkkanen

Österbergin sisarukset Nelli ja Pihla ovat yksi kahvilan tiimeistä. He kertovat, että kesä on kulunut mukavasti, vaikka vielä toukokuussa oli epävarmaa päästäänkö kahvilaa avaamaan.

– Joka päivälle on riittänyt asiakkaita säästä riippumatta. Hyvä sää tietysti auttaa asiaa, koska meidän asiakkaistamme aika moni tulee käymään kahvilla pyörällä tai kävellen, tytöt kertovat.

Kesän aikana koulun pihalla on ollut musiikkitapahtuma ja kirppis ja silloin kahvilassa on ollut vilkasta.

Pihla (vas.) ja Nelli Österberg ovat sisaruksia ja toimivat parina 4H-nuorten kesähavilassa Oksavalla. Tuovi Pulkkanen

Vohovelikahaville on osunut vieraita kauempaakin.

– Osa Etelä-Suomalaisista on varmasti ollut viettämässä kesää lähialueella, mutta on kahvittelijoihin mahtunut ihan satunnaisia ohikulkijoitakin, jotka kertovat kyltin kiinnittäneen huomiota. He ovat ajaneet ohi, mutta palanneet kyltin huomattuaan takaisin, Pihla kertoo.

Kuusi tuntia päivässä oleva kahvila vaatii hieman pitemmän työpäivän kahvilan pyörittäjiltä. Kahvilassa on joka päivä tarjolla vohveleita, jotka paistetaan asiakkaan odottaessa, mutta toisena tarjottavana on muffinsseja, kakkua, piirakkaa, kääretorttua tai jotain muuta leivonaista, jonka kukin vuorossa oleva pari leipoo kotona ennen kahvilan aukeamista.

– On kiva päättää vähän fiiliksen mukaan, mitä tarjolle laitetaan, leipomisesta tykkäävät nuoret kertovat.

Vanhan koulun puolella on paljon entisajan oppimateriaalia esillä. Tuovi Pulkkanen

Kahvilan pyörittäminen on ollut mukava kokemus, josta nuorille on hyötyä tulevaisuudessakin. Oksavan koulun kesäkahvila on perinne ja toimintaan on aina saatu hyvin mukaan tarvittava määrä nuoria.

– Tätä on mukava tehdä pareittain ja parasta tässä on erilaisten ihmisten kohtaaminen. Työkokemus ja vastuun ottaminen toiminnan pyörittämisestä ovat tuoneet varmuutta omasta osaamisesta, Nelli ja Pihla Österberg toteavat.